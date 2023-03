PAQUIN, Gilles



Au CIUSSS MCQ de Trois-Rivières, le 19 février 2023 est décédé à l'âge de 82 ans et 5 mois, M. Gilles Paquin, époux de feu Béatrice Béland, demeurant à Maskinongé.Précédé de son fils Arold et de son épouse Béatrice, le défunt laisse dans le deuil : sa fille Sonia (Roger Michaud); son petit-fils Alexandre; ses frères et sa soeur : André Paquin (Lise Caron), Jacques Paquin (Jocelyne Tellier), Lucette Paquin (feu Philippe Fortin), feu Pierre Paquin, ses belles-soeurs et son beau-frère : Rosianne Béland (feu Laurent Clément), Germain Béland (Doris Bazin), Marie-Claire Lambert (feu Gaétan Béland); de même que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :92 RUE SAINT-LAURENT, MASKINONGÉwww.maisonstlouis.casamedi le 11 mars, à partir de 11 h, suivi des funérailles à 14 h, en l'église de Maskinongé. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de Maskinongé à une date ultérieure.