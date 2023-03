KOOT, Martha

(née Van Vlasselaer)



À Laval, le 27 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée notre maman adorée, Martha Koot (née Van Vlasselaer), épouse de feu Henri Koot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denyse, Michel, Chantal (Luc Drouin), Marc (Diane Therrien), Yves (Gaétane Thibault) et Linda, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis en Belgique et en Amérique du Nord.La famille vous accueillera le mercredi 8 mars de 16 h à 20 h à la :Une messe aura lieu à 20 h dans la chapelle le même jour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ou des fleurs à votre guise.