VALIN Mc QUEENY, Lyse



Le 11 février 2023 à l'âge de 73 ans est décédée Mme Lyse Valin Mc Queeny, épouse de feu M. André Mc Queeny.Elle laisse dans le deuil ses enfants Anie et Frédéric, sa petite-fille Phélycia, sa soeur Anna, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux, nièces ainsi que parents et amis(es).La famille vous accueillera samedi le 11 mars 2023 de 10:00 à midi en l'église du Précieux Sang, 115 rue Chauveau à Repentigny, J6A 5C5, suivi d'une messe de midi à 13:00.SVP pas se fleurs, des dons à l'Armée du Salut, à la Croix Rouge ou à la Saint-Vincent-de-Paul seraient appréciés.