PERRON, Denis " Marteau "



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 7 février 2023, est décédé à l'âge de 69 ans et 8 mois, monsieur Denis " Marteau" Perron, conjoint de madame Diane Roy. Il était le fils de feu monsieur Réal Perron et de feu madame Isabelle Champagne. Il demeurait à Varennes, autrefois de la Baie de Shawinigan.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane; ses filles : Mélanie (Christian Bérubé) et Véronique; son petit-fils Alex Plante; sa soeur Nicole (Yvan); son frère Gaétan " Mao" (Sophie); sa nièce Patricia Neault; son neveu Eric et sa fille Elodie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à laDE LA MAURICIE4620, BOULEVARD ROYALSHAWINIGAN, G9N 7X9le samedi 11 mars 2023 de 13h30 à 16h30. Un dernier Adieu aura lieu à 16h15 à la Coopérative Funéraire.Courriel: mauricie@coopfun.caIl est possible de faire parvenirvos messages de condoléances au :www.cooperativefunerairemauricie.com