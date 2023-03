DUQUETTE, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Duquette survenu le 26 février 2023 à l'âge de 93 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Mme Louise Brosseau, ses six enfants, Lucie (feu Philippe), Réal (Guylaine), Céline (Gilles), Sylvie, Claude, Stéphane (Stéphane), ses 7 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères Roger et Gérald, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mars dès 10h en l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge (155 chemin St-Jean, La Prairie). Les funérailles suivront à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners.