BOUDREAU BLAIN, Claudette



Le 17 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Claudette Blain, épouse de feu M. Gaston Boudreau.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Michelle (Sylvain) et Marc (Luc), ses petits-enfants Simon (Delanis), Éric (Émélie), Marie-Hélène et Mathieu (Hubert), ses deux arrière-petits-enfants Mégane et Charles, ses frères Luc (Louise), René (Ginette) et Pierre (Carole), sa belle-soeur Madeleine, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023 de 9h à 11h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 11h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.