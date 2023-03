BONDAZ, Gérard



À Montréal, le 18 février 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé Monsieur Gérard Bondaz, époux de feu Madame Madeleine Gagnon.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Thérèse Bécotte), Danièle (Jean-Guy Dupéré) et Luc (Maryse Bilodeau), ses petits-enfants Mathieu, Louis, Pierre-Olivier, Amélie, Jean-Simon et Juliette, ses arrière-petits-enfants Gabriel, Eliane et Émile, son frère Paul ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mars 2023 dès 10h à l'église du Bon Pasteur, 400, Laurier, suivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CLSC du Ruisseau-Papineau pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé serait apprécié en sa mémoire.