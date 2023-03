POIRIER, Gérard



À Anjou, le 27 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Poirier, époux de feu madame Denise Pontbriand.Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Chenel), Pierre (Martine), Diane (Raymond), Robert (Lorraine), ses petits-enfants : Karine, Patrice, Catherine, Marc-André, Jean-François et ses arrière-petits-enfants : Lily-Maude, Junior et Raphaëlle, sa soeur Huguette ainsi que ses nombreux partenaires de Cribble et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 mars 2023 de 13h à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du groupe Maurice - Station-est, de l'unité de gériatrie de l'hôpital Notre-Dame ainsi que celui du CHSLD Le Royer pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en sa mémoire.