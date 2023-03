BOLDUC, Maurice



C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de M. Maurice Bolduc, le 27 février 2023, à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Marthe Boulanger, ses enfants Danielle (Jacques Normand), Alain (Johanne Fontaine), Jean-Luc (Sophie Laurin) et Christine; ses petits-enfants Amélie (Mario Boutin), Pierre-Louis, Maxime et Yann Lucas; ses arrière-petites-filles Ariane et Évelyne.Prédécédé par ses frères Achille, Charles, Robert et sa soeur Rosaline, il laisse ses frères Gérard (Gaétane Morel), Michel (Nicole Cédilot) et Paul-Émile, ainsi que sa soeur Stella.Prédécédé par ses beaux-frères George-Émile, Adjutor, André et Henri, il laisse aussi sa belle-soeur Liliane, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Exposé à la :560 BORD-DU-LAC, DORVAL, H9S 2B3(514) 631-1511 www.jjcardinal.caLes visites auront lieu le dimanche 12 mars de 10h:00 à 13h:00, suivi d'une cérémonie religieuse en la chapelle de la résidence.Les visiteurs peuvent se stationner dans les rues du village et les rues secondaires tout en respectant les journées où le stationnement est permis (sans qu'il n'y ait de limite de temps) ou au stationnement municipal situé au coin des rues Bord-du-Lac/ Lakeshore et Tulipe (en arrière du marché).Des dons à la Fondation du CUSMou à l'Institut de cardiologie de Montréalen souvenir de Maurice seraient appréciés.