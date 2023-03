«Crépuscule pour un tueur»: Éric Bruneau et «la revanche sur la vie» d’un tueur à gages

Dans «Crépuscule pour un tueur», Éric Bruneau incarne Donald Lavoie, célèbre tueur à gages québécois ayant sévi dans les années 1970. Et ce rôle a été une occasion, pour l'acteur, de plonger dans la psyché de cet homme au destin peu commun.

Tueur à gages pour Claude Dubois (Benoît Gouin), Donald Lavoie a tué pas moins de 27 personnes sur ses ordres. Mais voilà, il doit, à la demande de son patron, assassiner un proche, ce qu’il ne parvient pas à faire. Et il se retrouve pris entre le clan Dubois et le sergent détective Patrick Burns (Sylvain Marcel) qui veut absolument qu’il devienne délateur.

Une odyssée...

Tout a commencé par une audition a indiqué Éric Bruneau lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. «Mon agent m’a envoyé le scénario. Je ne connaissais pas Donald, je connaissais les Dubois de réputation – ma famille vient des Laurentides. C’était le clan mythique de la criminalité québécoise des années 1970.»

«En lisant le scénario, je n’arrêtais pas d’aller sur internet vérifier si ce que je lisais avait réellement eu lieu», a-t-il souligné. Mais, étrangement, l’acteur n’a jamais remarqué sa ressemblance avec le tueur. Fortement intéressé par cette histoire hors du commun, Éric Bruneau a passé «l’audition en cherchant le personnage avec Raymond [St-Jean, le réalisateur]. On cherchait ensemble à faire quelque chose. Ça a duré 40 minutes, nous avons fait 10 prises. C’était beaucoup plus du travail qu’une audition.»

Une fois le rôle en poche, le comédien s’est plongé dans la vraie vie du personnage, parlant à des personnes qui l’ont connu à l’époque ou qui le voient encore aujourd’hui, Donald Lavoie vivant caché, anonyme, depuis sa collaboration avec les autorités.

Mais comment rentrer dans la psychologie de ce tueur sans émotion apparente? «Je ne suis pas là pour le juger. Je ne pense pas qu’il est fou. Je pense qu’il est très narcissique et il s’auto médicamentait [avec l’alcool et les drogues].»

«La première chose que j’ai faite a été de parler avec des psychiatres», a expliqué l’acteur. Il a ensuite étudié les «deux seules vidéos» qui existent du tueur à gages avec les spécialistes qui lui indiquaient si Lavoie «était à jeun, s’il avait consommé, s’il mentait.»

«La somme des actions qu’il fait raconte quelque chose. Je n’ai pas besoin de jouer le fou. Le premier meurtre est difficile, le troisième est correct, c’est une "job"», a lancé Éric Bruneau.

Il a expliqué la manière de fonctionner de Donald Lavoie par un besoin d’approbation, celle non pas de son père – qui l’a abandonné et placé dans un orphelinat –, mais de Dubois d’abord et de la police ensuite.

«Donald Lavoie cherche un clan, il cherche à être valorisé. Il voulait de l’argent, du pouvoir et du respect», a souligné l’acteur en parlant des motivations principales du tueur.

«Le film est pervers», a dit Éric Bruneau, faisant référence au fait que les spectateurs doivent ressentir de l’empathie «pour me suivre, mais qu’ils reconnaissent que Lavoie ne pose pas les bons gestes».

Éric Bruneau l’a volontiers confié, c’est un hasard «si on me voit autant ces temps-ci, tout a été tourné pendant la pandémie». Il ne délaisse pas pour autant l’écriture, l’auteur d'«Avant le crash» avec sa conjointe Kim Lévesque Lizotte et de «Virage – double faute» avec Louis Morissette et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau a indiqué se plonger quotidiennement dans cet exercice.

Et la réalisation, est-ce dans ses plans? Comme il l’a indiqué, «quand j’écris, je réalise un peu aussi».