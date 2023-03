ST-AMAND, Marcelle

(née Mailhot)



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de madame Marcelle Mailhot, épouse bien-aimée de Paul St-Amand, survenu le 28 février 2023 à l'âge de 82 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Annie (Alain) et Caroline (Luc) et ses petits-enfants : Sophie, Laurence, Marie, Mathieu et Corinne. Elle laisse également ses soeurs Cécile et Nichole ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno,le vendredi 10 mars 2023 de 18h à 21h et samedi le 11 mars à compter de 12h suivi des funérailles en l'Église St-Bruno, 1668 Montarville, St-Bruno à 14h.