De tout pour tous

Année record

Les néophytes désireux de se lancer aux trousses des gibiers doivent suivre une formation de la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui se nomme Sécurité nature. Un total de 61 026 participants ont suivi une formation l’an dernier. De ce chiffre, plus de la moitié, soit 35 197 adeptes, ont pu profiter de cours en ligne pour l’initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF), pour la chasse à l’arc et l’arbalète (ICAA) ainsi que la formation spécifique pour le dindon sauvage.

Plus de 1500 formations ont été prodiguées en présentiel par les moniteurs bénévoles à travers le Québec pour le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF) et des armes à feu à autorisation restreinte (CCSMAFAR). Ce fut une année record puisque 25 829 participants se sont déplacés aux quatre coins de la province pour suivre la formation obligatoire de maniement d’armes à feu. Parmi tous ces nouveaux amateurs, on dénombrait 30,1 % de femmes et 19,6 % de jeunes de moins de 18 ans, soit la moitié de la clientèle.

L’ICAA, le cours d’initiation à la chasse à l’arc et à l’arbalète a connu une baisse avec seulement 11 206 nouveaux étudiants. Rappelons-nous, toutefois, qu’en temps de pandémie plusieurs nemrods ont opté pour cette formation puisqu’elle ne nécessite pas de participation en classe.

Maintenant dispensée uniquement en ligne, la formation de chasse au dindon sauvage a été suivie par 6717 passionnés en 2022.

►Pour en savoir plus ou pour devenir un disciple de St-Hubert, visitez le site fedecp.com

Piégeage

La 44e édition du salon du trappeur et de la fourrure se déroule aujourd’hui, jusqu’à 17 h, et demain, dimanche, de 9 à 16 h, à l’hôtel Mortagne de Boucherville. Lors de cette exposition de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, il y aura au menu des conférences sur la fabrication de collets, sur le tannage, sur les oiseaux de proie, sur le dépiautage, etc. Le billet d’entrée à 20 $ donne accès à l’évènement, tout au long du week-end, et c’est gratuit pour les jeunes de 16 ans et moins.

►Pour d’autres détails, jetez un coup d’œil au site https://ftgq2016.wixsite.com/salondutrappeur.

Enfin des dates

En début de semaine, les autorités du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ont publié, sur leur site, les dates d’ouverture pour la prochaine saison de pêche. Ainsi, dans plusieurs zones situées au sud du Québec, à part les nombreuses exceptions que vous devrez vérifier pour chaque espèce, la pêche à l’omble de fontaine et chevalier, à la ouananiche, à la truite arc-en-ciel et brune, débutera le 28 avril prochain. Pour ce qui est du touladi, de la moulac et du lacmou, ça sera aussi le 28 avril à plusieurs endroits ou à la fin juin selon les zones. Les amateurs de brochet de la zone 8, immense zone autour du Montréal Métropolitain, pourront tenter leur chance dès le vendredi 5 mai. Une semaine plus tard, soit le 12 mai, au même endroit, la pêche au doré commencera. Dans plusieurs autres zones, il faudra patienter jusqu’au 19 mai pour taquiner ces deux prédateurs. Puis, pour l’achigan et le maskinongé, les manieurs de canne devront attendre au 15 juin avant de pouvoir se mesurer à ces batailleurs.

►Pour en apprendre davantage, lorgnez du côté du site https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements