Télévision: voici 9 émissions qui se regardent en famille

Regarder la télé est une activité qui se pratique maintenant davantage en solo. Lorsque la télé était en direct, bien avant l’avènement des plateformes de visionnement, les grands rendez-vous se faisaient en famille devant le petit écran. La pandémie a ramené cette habitude, puisqu’il a fallu rester à la maison tous ensemble. Aujourd’hui, l’écoute parents-enfants revient tranquillement chez les jeunes en bas âge. Regarder une émission en famille, est-ce une habitude désuète ou en voie de revenir?

• À lire aussi: 20 femmes fortes de nos séries

L’écoute en famille s’est étiolée non seulement au Québec, mais à travers le monde. La télé conventionnelle peine un peu partout à rallier les jeunes qui l’ont désertée aux profits des différentes plateformes. Selon un sondage, le Global Family Study, réalisé par l’entreprise Kids Industries de Londres auprès de familles d’une dizaine de pays, en janvier dernier, 73 % des répondants affirmaient que la moitié des contenus regardés par les moins de 13 ans l’étaient en famille.

Que recherchent les consommateurs ? Des modèles positifs, des occasions de s’amuser, de la résolution de problème, des témoignages et des contenus de fiction. On révèle aussi que l’écoute est partagée entre la télé linéaire et les plateformes en rafale. On note que ces dernières sont souvent privilégiées par le «co-viewing» puisqu’elles permettent de rassembler les gens à un moment souhaité pour une durée souhaitée. Étant donné la multiplication des possibilités, le public bénéficie d’une grande liberté. Pour les jeunes de plus de 13 ans, l’écoute en solo se passe majoritairement sur les médias sociaux.

Des critères

La télévision accompagne toutefois bien des ménages pendant l’heure du souper ce qui explique notamment, sans rien enlever à la qualité des émissions, la grande popularité du créneau quotidien de 19 h. Pour joindre petits et grands, les créateurs misent sur des contenus qui, par leurs personnages ou leurs intervenants, par des thèmes rassembleurs, des lieux pour lesquels on a une référence et des propositions humoristiques, arrivent à unir plus d’une génération en même temps.

L’engagement par votes est aussi un facteur rassembleur, expliquant la popularité des «télé-crochet» depuis deux décennies. Authenticité, quête de savoir, rire et divertissement sont les valeurs au cœur des projets qui paraissent, à l’échelle mondiale, se démarquer. Le Québec ne fait pas exception.

Neuf émissions intergénérationnelles

Les petits tannants

Photo fournie par Véro Boncompagni

Une émission assez savoureuse, animée par Pierre Hébert, qui se regarde en famille. Parce que les enfants en sont les protagonistes, parce qu’ils sont accompagnés de leurs parents, parce que le rire est au rendez-vous, qu’il y a une certaine notion de suspense et parce qu’on peut s’y reconnaître, c’est un rendez-vous familial par excellence.

►Vendredi 20 h sur ICI Télé

Le tricheur

Photo d’archives

Ce populaire jeu mise non seulement sur des questions de connaissance générale (vous noterez qu’il n’y en a pas plus de 10 par émission), mais surtout sur l’interaction entre les participants. Pas nécessaire d’être fin connaisseur, on joue plutôt à déceler un regard divergent, un fou rire, une explication qui ne tient pas la route. Depuis la pandémie, des concepts humoristiques d’imitations, de marionnettes ou de chants ont été ajoutés pour renforcer le divertissement.

►Lundi au vendredi 18 h 30 à TVA

Génial!

Photo fournie par Télé-Québec

Rendre la science accessible et rassembleuse était un beau défi. Stéphane Bellavance et Martin Carli animent ce rendez-vous familial qui ouvre la porte à bien des discussions. Le contenu est éducatif, le contenant ludique et le ton n’ont pas d’âge. En ayant des artistes et des adultes comme concurrents, les jeunes n’ont pas à être gênés de ne pas savoir bien au contraire, ils ont autant de chances que quiconque, sinon plus, d’arriver à la bonne réponse.

►Lundi au jeudi 19 h à Télé-Québec



►Encore plus Génial! Vendredi 18 h

La voix

Photo fournie par Bertrand Exertier

Les compétitions musicales connaissent un beau succès intergénérationnel à travers le monde. L’âge varié des concurrents et des répertoires, l’accessibilité à des gens «ordinaires» qui se dépassent, le talent qui engendre l’émotion et la surprise, l’attachement à leurs histoires, permettent au public de s’y projeter. On est dans une démarche positive bien que compétitive, puisqu’elle mène à l’accomplissement d’un rêve. La provenance diversifiée des participants crée aussi de l’engagement. On le sent lors du vote.

►Dimanche 19 h 30 à TVA

Infoman

Photo fournie par ICI Télé

Si l’«infotainment» permet d’intéresser les jeunes à la politique, c’est une bonne chose. Jean-René Dufort avec son petit côté juvénile et son humour arrive à trouver un juste ton rassembleur. Il trouve intelligemment la faille de chaque situation, met en relief les absurdités, mais sait, à sa façon, souligner les bons coups. Jamais de mauvaise foi, il relève ce qui passe généralement sous le radar, mais qui peut, à certains égards, avoir une incidence sur notre collectivité. Il informe sans qu’on se prenne la tête.

►Jeudi 19 h 30 sur ICI Télé

Sortez-moi d’ici!

Photo d’archives, fournie par Productions Déferlantes

La téléréalité attire bien des jeunes. Elle suscite de l’engagement. Elle fait preuve d’authenticité puisqu’elle plonge des participants dans des situations inconfortables. C’est le cas ici. Peu importe la notoriété des participants, c’est la vulnérabilité devant l’épreuve, le suspense et la satisfaction du dépassement qui plaisent. C’est aussi la résilience face à l’échec. Le contexte exotique ne nuit pas non plus.

►Dimanche 18 h 30 à TVA

Zénith

Photo d’archives, fournie par Benoit Rousseau

Le nouveau variété rassemble en studio des gens des générations Z, Y, X et boomers. Aux résultats, Damien Robitaille dans un numéro en humour clin d’œil à François Pérusse et Martin Fontaine accompagné d’une jeune danseuse de krump mène le classement (au moment d’écrire ces lignes). De l’humour, des références communes, de l’intergénérationnel, des valeurs bien pensées. Et rappelons la place du vote du public à la maison.

►Jeudi 20 h sur ICI Télé

Le bonheur

Photo d’archives, fournie par Eric Myre

Les comédies marquent des points auprès des jeunes. Bien que Le bonheur frappe parfois fort, l’ironie, le cynisme et la satire s’avèrent rassembleurs quand il est question de critiquer notre société. Tout est grossi, mais pas si loin d’une vérité. Les acteurs livrent une belle performance. Dans les clichés, le public ado comme adulte s’y retrouve.

►Mercredi 21 h à TVA

L’œil du cyclone

Photo fournie par Eve B. Lavoie

La qualité rassembleuse de cette série réside dans son réalisme. Comme c’était le cas avec la populaire émission Les Parent, on se reconnaît facilement dans les membres de la famille Gagnon-Despaties, et les situations dont nous sommes témoins. L’autodérision est aussi la clé de son succès auprès des jeunes comme des adultes.

►Lundi 19 h 30 sur ICI télé