Deux nouveaux arbustes fruitiers à découvrir en 2023

Depuis quelques semaines, je vous présente dans ma chronique les nouveaux végétaux qui seront introduits sur le marché horticole nord-américain ce printemps. Pour terminer cette série de chroniques, voici une description de quelques-uns des nouveaux arbustes fruitiers de 2023.

• À lire aussi: Nouveautés potagères 2023

• À lire aussi: Pas ordinaires, ces fines herbes!

• À lire aussi: Des nouvelles vivaces complètement capotantes!

Bleuetier Sky DewTM ‘Gold’

Ce tout nouveau cultivar de bleuetier est attrayant à différents moments de la saison. Vers la fin du printemps, il forme des petites fleurs blanches retombantes. Il arbore également durant tout l’été un feuillage lumineux de couleur jaune doré. Par la suite, en août et en septembre, il produit de délicieux fruits charnus bleu foncé. De plus, une fois l’automne venu, son feuillage prend une teinte rouge orangé. Le bleuetier Sky DewTM ‘Gold’ fait environ 1 m de hauteur sur 1,20 m de largeur.

Bien qu’il soit rustique jusqu’en zone 4, il est préférable de planter ce cultivar de bleuetier dans un lieu exposé au plein soleil ou à la mi-ombre, mais bien protégé des vents dominants puisque, une fois qu’elles sont écloses, ses fleurs sont sensibles au froid.

Photo fournie par Proven Winners

Comme tous les bleuetiers, le cultivar Sky DewTM ‘Gold’ affectionne un sol acide – dont le pH se situe entre 4,0 et 5,0 –, léger, humide et bien drainé. Le terreau qui lui convient le mieux est constitué d’une partie de terre sableuse, d’une partie de compost et d’une partie de tourbe de sphaigne. Les années suivant la plantation, épandez chaque printemps du compost à sa base.

Aronia Low Scape Snowfire®

Photo fournie par Spring Meadow Nursery

Ces dernières années, quelques nouveaux cultivars d’aronias de petites dimensions appelés Low Scape sont apparus sur le marché horticole nord-américain. La plus récente introduction dans cette série est l’aronia Low Scape Snowfire®. Ce petit arbuste n’atteint guère plus de 80 cm de hauteur sur une largeur semblable. Robuste et vigoureux, il est rustique jusqu’en zone 3.

Son abondante floraison blanche survient vers la fin de mai et au début de juin. Plus tard, en août, cet aronia forme des petits fruits pourpre foncé qui prennent rapidement une teinte noire et persistent quelques mois sur les tiges.

Comme les fruits de cet arbuste ne contiennent pratiquement aucun sucre, il est préférable de les ajouter à des desserts qui en contiennent ou de les mélanger avec d’autres petits fruits. Par contre, ils sont tout à fait appropriés pour celles et ceux qui souffrent de diabète ou qui suivent une diète cétogène.

L’aronia noir a une bonne capacité d’adaptation, ce qui lui permet de croître au soleil comme à l’ombre légère, dans divers types de sols, argileux ou sablonneux, à condition qu’ils soient amendés d’un peu de compost et qu’ils soient frais et bien drainés.

On trouve maintenant sur le marché horticole quelques cultivars d’aronias de petite taille dont Ground Hug®, qui s’élève au plus à 35 cm, Low Scape Mound®, qui atteint environ 50 cm de hauteur, et Low Scape Snowfire® décrit dans cette chronique (et visible sur la photo). Ces arbustes ont une grande valeur écologique puisqu’ils attirent les insectes pollinisateurs et les oiseaux.