Rock progressif: du succès en Europe pour Mystery et Red Sand

Mystery et Red Sand, deux formations rock progressives québécoises, se produisent avec régularité, depuis 2013, en Europe. Les deux groupes, qui lanceront bientôt de nouveaux opus, vendent même plus d’albums à l’étranger qu’à la maison.

Pour Michel St-Père, guitariste de la formation montréalaise Mystery, la fréquence de leurs visites en territoire européen et le fait d’être canadiens expliquent, en partie, ce succès obtenu à l’étranger.

Le groupe constitué du chanteur Jean Pageau, du bassiste François Fournier, du claviériste Antoine Michaud, du batteur Jean-Sébastien Goyette et des guitaristes Michel St-Père et Sylvain Moineau, lancera, le 15 mai, un 9e opus studio intitulé Redemption.

«Les fans aiment l’idée de voir un groupe canadien jouer dans leur ville. Il y a un côté exotique qu’on a contrairement aux groupes de là-bas. Notre style rejoint aussi un large public. On peut aller chercher autant les fans de Styx et de Journey que les amateurs de rock progressif», a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Un message texte

Le guitariste précise que le groupe traite bien ses fans. La formation communique avec les amateurs, se fait prendre en photo et signe des autographes après les concerts.

«C’est une combinaison de tout ça et de la musique», a-t-il ajouté.

Après des albums lancés en 2019, 2020 et 2021, Red Sand, de Québec, prépare un 11e album pour l’année 2024.

Le guitariste Simon Caron se souvient d’un message texte reçu en 2016 qui a lancé le début de l’aventure européenne. Une invitation à se produire au festival Art Rock à Recheinbach en Allemagne où le groupe, complété par le chanteur Stéphane Dorval, le bassiste Antoine Godbout et le batteur Perry Angelillo, se produira pour une troisième fois le 16 avril.

Photo fournie par Red Sand

«On nous offrait d’aller jouer là-bas toutes dépenses payées et avec un cachet. Je ne le croyais pas. Nous allons y retourner, en avril, pour une troisième participation à ce festival», a mentionné le guitariste, ajoutant qu’il avait écrit une pièce dédiée à cette ville sur l’album The Sound of the Seventh Bell lancé en 2021.

«Le maire nous a écrit une lettre pour nous remercier et on s’est même retrouvé dans le journal là-bas», a-t-il fait remarquer.

Mystery et Red Sand jouent, en Europe, devant des audiences de 300 à 600 personnes. Mystery s’est produit devant 6000 personnes lors d’un festival en Allemagne.

Ce succès en Europe, versus celui obtenu au Québec, n’est pas quelque chose d’unique. Les groupes locaux, en Europe, ont aussi de la difficulté à attirer l’attention dans leur milieu.

«C’est ce que j’entends lorsque je discute avec les autres groupes là-bas. C’est le même phénomène et ça semble être comme ça partout. C’est peut-être parce que les gens croient qu’ils sont tout simplement plus accessibles», a-t-il expliqué.

Douloureuse pandémie

Red Sand, qui a vu le jour en 2004, vend 90 % de ses albums en Europe. Mystery vit le même phénomène avec des châteaux forts en Allemagne, en Hollande et des percées intéressantes aux États-Unis et au Canada. Delusion Rain, leur meilleur vendeur, a atteint des ventes de 20 000 exemplaires physiques et numériques.

«Theater of Mind, notre premier opus, lancé en 1996, s’est très bien vendu au cours des deux dernières années. Notre catalogue est bien vivant», a indiqué Michel St-Père.

Avec une popularité grandissante en Europe, la pandémie a évidemment fait mal à ces deux formations.

«On était sur une lancée avec beaucoup de spectacles prévus en Europe en 2020. Nos affaires allaient vraiment bien, les salles se remplissaient de plus en plus et les offres rentraient. Tout est tombé d’un coup», a-t-il dit.

Mystery fera cinq spectacles aux Pays-Bas et en Allemagne entre le 11 et le 15 avril.

Red Sand se produira avec Mystery, le 16 avril, au festival Art Rock Festival de Recheinbach, en Allemagne, avec les formations RPWL et Threshold. Le groupe retournera en Pologne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse à l’automne.

«On devait faire une douzaine de villes en Europe en 2020, mais la pandémie nous a fait mal», a lancé Simon Caron.

Mystery et Red Sand offriront un spectacle en duo, ce soir, à la Salle Dina-Bélanger à Québec et le 18 mars à la salle Émile-Legault du Cégep Saint-Laurent.

Les billets pour les spectacles de Québec et Montréal sont en vente sur le site jlcmusikproductions.tuxedobillet.com et à la porte.