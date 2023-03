ECHL: Les Lions dominés à Reading

Les Lions de Trois-Rivières n’ont jamais été dans le coup, samedi à Reading en Pennsylvanie, si bien qu’ils ont subi un deuxième revers en 24 heures face aux Royals.

Après un festival offensif qui s’est soldé par une victoire de 7 à 5 des hôtes, vendredi, les Royals ont fermé la porte et l’ont emporté 5 à 1 dans le duel du jour.

La troupe de Marc-André Bergeron a été dominée 38 à 19 au chapitre des tirs au but. Elle n’a pas aidé sa cause non plus en encaissant les premiers buts du match.

Auteur d’un match de deux points vendredi, l’attaquant Evan Barratt a été le plus grand tortionnaire de la formation trifluvienne. Il a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans la victoire.

Barratt a ouvert son compteur en début de deuxième période, faisant scintiller la lumière rouge en infériorité numérique. Moins de trois minutes plus tard, il a doublé la mise en marquant une fois de plus à l’aide d’un violent tir sur réception.

L’ancien espoir des Blackhawks de Chicago a complété son triplé dans un filet désert.

Alec Butcher et Charlie Gerard ont aussi trompé la vigilance de Francis Marotte.

L’unique but des Lions est venu de la palette de Brett Stapley. En toute fin de deuxième période, il a profité d’un revirement en territoire défensif pour démontrer la vivacité de son lancer.

Les Lions et les Royals disputeront le troisième match de cette série de quatre affrontements dimanche, à Reading.