[EN VIDÉO] Il tient en haleine les policiers dans une poursuite de près de 2 heures

Une poursuite policière survenue vendredi dans le sud de la Californie aurait pu avoir des conséquences dramatiques, puisque le suspect en fuite ciblait des policiers à l’aide d’une arme à feu.

Un suspect était activement recherché par les policiers pour un vol de voiture.

À bord d’un «pick-up», l’homme a tenu en haleine les policiers qui le pourchassaient pendant plusieurs minutes.

REUTERS

Le suspect était muni d’une arme semi-automatique et a tiré en direction des policiers durant la poursuite.

Selon les autorités locales, la poursuite a débuté vers 14h23 (heure locale) et s’est terminée près d’une heure et demie plus tard, vers 16h10 (heure locale).

À bord d’une camionnette volée, l’individu a multiplié les manœuvres dangereuses sur le réseau routier de la région de Los Angeles.

Sa course folle s’est terminée après qu’il a percuté de plein fouet un poteau de feu de signalisation, et ce, grâce à une manœuvre d’une autopatrouille.

Il a tenté de prendre la fuite, mais plusieurs policiers ont été en mesure de le maîtriser.

REUTERS

***Voyez les images impressionnantes de son arrestation dans la vidéo ci-dessus***