TRUDEAU, René



1931 - 2023C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de René Trudeau, à l'âge de 91 ans, survenu aux soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge, le 16 février 2023.Il laisse dans le deuil son épouse, Huguette Barbeau, ses deux filleules Johanne et Sylvie, ses soeurs Rita et Jeanine, son frère Jean-Paul, de nombreux neveux et nièces et des amis très chers.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mars 2023, de 11h à 14h, au425, CHEMIN SAINT-JEANLA PRAIRIEUne cérémonie à sa mémoire suivra au même endroit à 14h.Nos plus sincères remerciements au Dr Jean-Philippe Parent et à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge.Si vous le souhaitez, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Anna Laberge.