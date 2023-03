LAPORTE, née VENNE

Christiane



À son domicile, le 1er mars 2023, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Christiane Venne, épouse de M. Jean Laporte, demeurant à St-Jérôme.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (François) et Jean-René; ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 mars à compter de 14h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée le même jour à 17h à la chapelle du centre funéraire. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société Alzheimer.