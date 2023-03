NÉRON, Marcelle (née Émond)



À Laval, le 13 février 2023, à l'âge de 79 ans est décédée Mme Marcelle Émond, épouse de feu Claude Néron.Elle laisse dans le deuil ses enfants, François (Maryse), Linda (Mario), Francine (Luc), Pierre (André) et Isabelle, ses 9 petits-enfants, Marc-André, Nicholas, Vanessa, Francis, Léa, Kévin, Sara, Vincent, Alexandre, ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants, Brithany, Kylie, Blake et Rosalie (belle-fille de Nicholas), ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et ami(es) très cher(es).La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 mars de 9h à 11h et de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h au salon, suivi de la mise en Columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à :(Francis, petit-fils de Mme Néron).