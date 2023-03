TRUDEL, Rollande (née Dinel)



À Ste-Thérèse, le 24 février 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Rollande Dinel, épouse de feu André Trudel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Marie Bergeron), Line (Jacques Plante) et Sylvie (Pierre Lalonde), ses petits-enfants Martin, Marie-Élaine, Alexandre et Maxim, ses arrière-petits-enfants Liliane, James, Noah et Jackson. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Pierrette (Jean-Marie), son frère Claude (France), ses neveux, ses nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 13h suivi des funérailles à 14h en l'église De la Visitation 1847, boul. Gouin E Montréal, Qc, le samedi 11 mars 2023.