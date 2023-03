Formule 1: Max Verstappen partira en pole, Stroll huitième

Le double champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen partira dimanche en pole position du Grand Prix de Bahreïn, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez, pour la première manche de la saison de Formule 1.

Les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz s’élanceront de la deuxième ligne de la grille, sur le circuit de Sakhir, alors que l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) complète le top 5 des qualifications.

Les pilotes britanniques de Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton, partiront eux respectivement 6e et 7e, devant le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), 8e, le Français Esteban Ocon (Alpine), 9e et l’Allemand Nico Hulkenberg, qualifié 10e au volant de sa modeste Haas ?

Chez Alpine, si Ocon a sauvé l’honneur, son coéquipier et compatriote Pierre Gasly s’élancera 20e et dernier pour ses premières qualifications avec de l’équipe française.

Le Normand, alors 17e à la fin de la première partie des qualifications, a vu son meilleur temps annulé pour être sorti des limites de la piste en première partie des qualifications (Q1), où les cinq moins bons temps sont éliminés.

La Q1 a également été brièvement interrompue après les premiers tours de roue en raison de débris, notamment issus de la monoplace de Charles Leclerc. Le temps de nettoyer le tracé, la Ferrari du Monégasque est rentrée au garage pour être réparée avant de reprendre la piste sans encombre.

La grille accueille trois novices cette saison, tous éliminée en Q1 : l’Américain Logan Sargeant partira 16e, devant l’Australien Oscar Piastri (McLaren), 18e et le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri), 19e.