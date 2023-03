Formule 1 2023: une longue saison

Malgré la perte des Grands Prix de Chine et de France, le calendrier de la F1 comportera un record de 23 épreuves en 2023, une de plus que l’an dernier. On remarque notamment que, pour la première fois en 40 ans, trois escales auront lieu aux États-Unis pendant la même saison, soit à Miami, Austin (au Texas) et à Las Vegas, où un secteur du tracé urbain empruntera la célèbre « Strip ». L’horaire de la plus longue saison de l’histoire prévoit deux séquences de trois courses en trois semaines et six séquences de deux courses en deux semaines.

2. 19 mars | GP D’ARABIE SAOUDITE

› Djeddah

Circuit de Djeddah

Tours : 50

Longueur : 6,2 km

Virages : 27

3. 2 avril | GP D’AUSTRALIE

› Melbourne

Circuit de Melbourne Park

Tours : 58

Longueur : 5,3 km

Virages : 14

4. 30 avril | GP D’AZERBAÏDJAN

› Bakou

Circuit de Bakou

Tours : 51

Longueur : 6 km

Virages : 20

5. 7 mai | GP DE MIAMI

› Miami

Circuit de Miami

Tours : 57

Longueur : 5,4 km

Virages : 19

6. 21 mai | GP D’ÉMILIE-ROMAGNE

› Imola

Circuit d’Imola (Italie)

Tours : 63

Longueur : 4,9 km

Virages : 19

7. 28 mai | GP DE MONACO

› Monte-Carlo

Circuit de Monte-Carlo

Tours : 78

Longueur : 3,3 km

Virages : 19

8. 4 juin | GP D’ESPAGNE

› Barcelone

Circuit de Barcelone-Catalogne

Tours : 66

Longueur : 4,7 km

Virages : 14

9. 18 juin | GP DU CANADA

› Montréal

Circuit Gilles-Villeneuve

Tours : 70

Longueur : 4,4 km

Virages : 14

10. 2 juillet | GP D’AUTRICHE

› Speilberg

Circuit de Speilberg

Tours : 71

Longueur : 4,3 km

Virages : 10

11. 9 juillet | GP DE G.- BRETAGNE

› Silverstone

Circuit de Silverstone

Tours : 52

Longueur : 5,9 km

Virages : 18

12. 23 juillet | GP DE HONGRIE

› Budapest

Circuit de Budapest

Tours : 70

Longueur : 4,4 km

Virages : 14

13. 30 juillet | GP DE BELGIQUE

› Spa

Circuit de Spa-Francorchamps

Tours : 44

Longueur : 7 km

Virages : 19

14. 27 août | GP DES PAYS-BAS

› Zandvoort

Circuit de Zandvoort

Tours : 72

Longueur : 4,3 km

Virages : 14

15. 3 septembre | GP D’ITALIE

› Monza

Circuit de Monza

Tours : 53

Longueur : 5,8 km

Virages : 11

16. 17 septembre | GP DE SINGAPOUR

› Marina Bay

Circuit de Marina Bay

Tours : 61

Longueur : 5,1 km

Virages : 23

17. 24 septembre | GP DU JAPON

› Suzuka

Circuit de Suzuka

Tours : 53

Longueur : 5,8 km

Virages : 18

18. 8 octobre | GP DU QATAR

› Losail

Circuit international de Losail

Tours : 57

Longueur : 5,4 km

Virages : 16

19. 22 octobre | GP DES ÉTATS-UNIS

› Austin

Circuit des Amériques

Tours : 56

Longueur : 5,5 km

Virages : 20

20. 29 octobre | GP DU MEXIQUE

› Mexico

Circuit de Mexico

Tours : 71

Longueur : 4,3 km

Virages : 17

21. 5 novembre | GP DU BRÉSIL

› São Paulo

Circuit d’Interlagos

Tours : 71

Longueur : 4,3 km

Virages : 15

22. 18 novembre | GP DE LAS VEGAS

› Las Vegas

Les rues de Las Vegas

Tours : 50

Longueur : 6,1 km

Virages : 17

23. 26 novembre | GP D’ABOU DHABI

› Yas Marina

Circuit de Yas Marina