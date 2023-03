Ingérence: une influence chinoise qui remonte à loin, au Canada

En suivant les empreintes du dragon chinois au Canada, on s’aperçoit qu’il rôde autour de Justin Trudeau depuis bien avant les élections générales de 2019 et 2021, qui font l’objet de graves allégations d’ingérence ces derniers jours. Le Journal a remonté sa trace.

2013

Élection de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada.

2015

Les libéraux de Justin Trudeau prennent le pouvoir, obtenant un gouvernement majoritaire.

Mai 2016

Photo tirée de Linkedin

Justin Trudeau est l’invité d’honneur d’une soirée de financement libérale organisée par le milliardaire chinois, Benson Wong, dans sa résidence privée de Toronto. Parmi les riches participants, on compte Zhang Bin, de même que Shenglin Xian, fondateur de la banque Wealth One. Pour assister à l’évènement, il faut verser 1500 $ le couvert, la donation politique maximale autorisée par Élection Canada. Cette année-là, Justin Trudeau multiplie les évènements du genre.

Juin 2016

Zhang Bin et Niu Gensheng versent finalement un million de dollars à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et à la Fondation Trudeau. 750 000 $ sont alloués à la faculté pour des bourses qui permettront à des étudiants québécois d’aller étudier en Chine. 200 000 $ vont à la fondation pour des évènements promouvant les relations Canada-Chine. Un montant que l’organisme s’est engagé à rembourser cette semaine après les allégations d’ingérence. 50 000 $ sont réservés pour ériger une statue en hommage à Pierre Elliott Trudeau, premier chef d’État à avoir reconnu la République populaire de Chine en 1970. La Fondation Trudeau est alors dirigée par Morris Rosenberg, ex-sous-ministre fédéral.

Juillet 2016

Une cinquantaine de donateurs domiciliés en Colombie-Britannique et en Ontario, et portant tous un nom à consonance chinoise, versent chacun entre 1382,41 $ et 1500 $ à la circonscription montréalaise de Justin Trudeau, Papineau, pour un total de 67 080 $. Ils fournissent ainsi 80 % de tout l’argent recueilli par la circonscription en 2016, d’après les données d’Élections Canada. Au même moment, le surintendant des institutions financières du Canada donne le droit à la banque chinoise Wealth One d’opérer au pays. En 2021, le SCRS ouvrira une enquête sur cette banque, puis, en décembre 2022, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, se saisira du dossier, d’après le Globe and Mail.

Août 2016

Photo tirée du compte Facebook de Justin Trudeau - crédit Adam Scotti

Justin Trudeau effectue sa première visite officielle en Chine. Son but : « jeter les bases d’une relation plus solide et stable entre le Canada et la Chine ». Au terme de la visite, il se dit « impressionné par l’accueil chaleureux que lui ont réservé les dirigeants chinois ». En huit jours, il visite Beijing, Shanghai, Hangzhou, et Hong Kong et participe au sommet du G20. Il dépense 1,8 million $. C’est le voyage à l’étranger le plus cher jamais effectué par un premier ministre canadien.

Juillet 2019

Han Dong remporte l’investiture libérale dans la circonscription de Don Valley-Nord, à Toronto. D’après Global News, le consulat chinois aurait mobilisé des étudiants chinois dotés de fausses adresses pour l’appuyer, sous la menace de perdre leur visa d’étude. Han Dong est soutenu par Michael Chan, ex-ministre libéral provincial et collecteur de fonds clé du parti, actuellement maire adjoint de Markham. Dong et Chan se seraient alliés pour faire tomber Geng Tan, élu député libéral de Don Valley-Nord en 2015, à la demande du consulat chinois qui désapprouvait sa conduite. Chan, Dong et l’ambassade de Chine à Ottawa nient en bloc.

Scrutin de 2019

Le gouvernement Trudeau crée juste avant le scrutin un groupe d’experts chargés de sonner l’alarme si de l’ingérence étrangère dans le processus électoral est détectée. Un rapport publié cette semaine par ce groupe confirme qu’il y a eu de l’ingérence en 2019 et 2021, mais qu’elle n’était pas assez grave pour compromettre nos élections. Le réseau Global rapporte que la Chine a mis en place un réseau pour soutenir la candidature de 11 candidats de Toronto, dont Han Dong, élu en 2019, puis en 2021. M. Dong nie en bloc ces allégations, que conteste aussi Justin Trudeau.

Scrutin 2021

Photo d'archives, REUTERS

Le programme du Parti conservateur est attaqué ouvertement par l’ambassadeur chinois au Canada. Le parti est ensuite battu à plate couture dans des comtés à forte population sino-canadienne qu’il détenait pourtant solidement auparavant. C’est notamment le cas dans Richmond-Centre, à Vancouver, où Kenny Chiu est défait à la suite d’une campagne de peur sur les réseaux sociaux chinois contre son projet de loi privé visant à créer un registre des agents étrangers.