Journée internationale des droits de la femme: Marie-Laurence Moreau et la conciliation travail-famille dans «Léo»

Marie-Laurence Moreau campe une femme qui se réalise à la fois à la maison et au travail dans la quatrième saison de «Léo».

Nouvelle directrice de Dubeau Gâteaux, Cindy, son personnage dans la comédie de Club illico et diffusée à TVA prend la place qui lui revient dans cette «comédie de gars», dit la comédienne avec le sourire.

Cinq années se sont écoulées entre la troisième et la quatrième saison, ce qui fait que Paul (Alexi Robidoux), le fils de Cindy et de Léo (Fabien Cloutier) prend le chemin de la maternelle alors que sa mère, elle, hérite de la direction de l’entreprise qui l’emploie depuis des années à Walton.

Cindy plonge non sans avoir d’abord douté d'elle-même. «Cet avancement la stimule, elle en avait besoin, mais ça amène des tensions avec Léo parce qu’elle avait promis de l’aider avec la comptabilité du verger. Elle a un peu moins de temps avec leur enfant, qui ne veut pas aller au service de garde, sa mère est malade; je crois qu’elle a une pression d’être partout. Elle réalise que c’est dur d’y arriver. Mais tout va rentrer dans l’ordre entre Léo et elle», a indiqué la comédienne, qui est mère de deux fils âgés de 3 et 10 ans.

En maintenant des intrigues avec Cindy à l’usine, après les départs de Léo et de Couture (Marc Labrèche), les auteurs Fabien Cloutier, Sonia Cordeau, Steve Laplante et Erika Souci ont pu miser sur la continuité avec les personnages colorés qui y bossent, comme Drouin (Simon Lacroix), Perreault (Guillaume Cyr) et le fameux Pouliot (Hubert Proulx).

Elle décrit sa Cindy comme une «bonne âme» qui «fait son possible». «On l’a souvent vue en satellite ou être là pour les autres. Mais dans la saison 4, elle se choisit elle, elle dit oui à cette promotion. Elle le dit: "c’est à son tour", car quand Léo a lancé son entreprise lui aussi était moins présent. Les femmes, on est un peu pognées, car on veut prendre des responsabilités sans négliger nos enfants. En même temps, il y a des femmes aussi qui veulent rester à la maison et c’est bien correct.»

Transition

Marie-Laurence Moreau, qui est sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2003, donc il y a deux décennies, est en transition en ce moment avec la fin des tournages de «Léo» – la cinquième et ultime saison a été mise en boite l’automne dernier et sera disponible l’an prochain sur Club illico – et de «Mémoires vives» à la fin de 2021, après plusieurs saisons.

À part un engagement à annoncer au théâtre en 2024, la comédienne se prépare en vue de décrocher d'autres rôles au petit écran, avec la saison des auditions qui bat son plein. Elle souhaite jouer, comme sur les planches, des filles pas aussi parfaites qu’on le croit, contrairement à son «casting» télé habituel.

«Au théâtre, j’ai joué plus de femmes poquées et j’aimerais ça camper un rôle plus dramatique à la télé. Cindy est un soleil, j’aimerais jouer un rôle plus noir. Au théâtre, mes coups de cœur c’est quand ça commence et que tout est beau, propre, puis plus ça avance, plus tu vois que tout est brisé à l’intérieur. C’est le "fun" de découvrir ces personnages, car on a tous des failles.»

Produite par Encore Télévision, la quatrième saison de «Léo» est diffusée chaque mercredi, à 21 h, à TVA. Toutes les saisons précédentes sont disponibles sur Club illico.