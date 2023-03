La pénurie de véhicules neufs est terminée chez Kia Québec, Kia Ste-Foy et Kia Val-Bélair

S’il existe une marque automobile dans la région de Québec qui a réussi à mettre un terme à la pénurie de véhicules neufs, c’est assurément KIA. En effet, les trois concessionnaires Kia de Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair planifient pour 2023 des livraisons de véhicules dans des quantités semblables à celles en période prépandémie. Les modèles Forte, Seltos, Sportage et Sorento sont particulièrement nombreux à venir. Et il faut surveiller l’arrivée de la toute nouvelle Niro 2023 électrique, PHEV et HEV, un véhicule vedette.

« La situation revient à la normale. Nos clients peuvent espérer une livraison dans les délais prévus, qu'il s'agisse d'un véhicule traditionnel ou d'un véhicule électrique. D’ailleurs en 2023, le secteur électrique représentera 15 % de nos ventes », déclare le président Serge Beaudoin.

Le groupe La Force Kia s’apprête à inaugurer un nouveau concept de succursale dédiée à la transition électrique et aux essais routiers de tous les véhicules électriques, hybrides et PHEV : le Centre d’inspiration électrique KIA.

Ce centre, qui sera voisin de Kia Ste-Foy, ne vendra pas de véhicules. Il permettra plutôt au public de venir s’informer. Les curieux pourront profiter de la présence de tous les modèles Kia électriques en démonstration pour faire un essai routier.

« Kia est la marque automobile qui gagne le plus de parts de marché dans la région, incluant les modèles électriques, et nous en sommes très fiers », conclut Serge Beaudoin.

La marque Kia a gagné de nombreux prix internationaux en matière de fiabilité et de design.

Kia Ste-Foy: https://www.kiastefoy.com/

Kia Québec: https://www.kiaquebec.com/

Kia Val-Bélair: https://www.kiavalbelair.com/