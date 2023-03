La pénurie de véhicules neufs est terminée chez Kia Québec, Kia Ste-Foy et Kia Val-Bélair

Après la pandémie qui a mis l’industrie automobile en mode pause, les équipes d’ingénieurs ont repris leur travail sur les technologies qui équiperont nos véhicules à court comme à long terme.

La tendance du marché appelée C.A.S.E. en anglais (connectivité, autonomie, partage/abonnement et électrification) est toujours d'actualité chez les constructeurs, tandis que les technologies numériques continuent de transformer le paysage de la mobilité, ainsi que les processus de développement utilisés dans le secteur automobile.

Mais si vous demandez aux patrons de grands constructeurs, ils vous diront que leur plus grand défi demeure les difficultés des chaînes d’approvisionnement qui continuent de perturber et de ralentir la cadence de production.

Cela dit, le virage numérique à lui seul continue d’entraîner le développement de hautes technologies dont le rythme est carrément affolant!

L’intelligence artificielle (IA)

L'industrie tire déjà parti de l'intelligence artificielle de nombreuses façons. La fabrication, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les chaînes de montage automatisées sont déjà largement soutenues par des algorithmes gérés par l'IA. Les analystes s'attendent à ce que cette tendance s'accentue dans les années à venir, car l'IA peut contribuer à d'importantes réductions de coûts et à des améliorations de la qualité. Mais la sécurité des véhicules peut également bénéficier de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Les piles à combustible

L'utilisation de l'hydrogène comme source de carburant pourrait grandement soutenir les objectifs environnementaux à l'échelle mondiale : les véhicules électriques (VÉ) alimentés par des piles à combustible se rechargent plus rapidement avec de l’hydrogène, ont une plus grande autonomie effective que les VÉ traditionnels et ne rejettent que de l'eau comme sous-produit de leur fonctionnement. Bien sûr, l'infrastructure permettant de produire l’hydrogène, de le stocker et de le transporter jusqu’aux postes de ravitaillement fait encore largement défaut.

Mais c’est surtout dans le domaine du transport lourd longue distance que cette technologie est assurée de s’implanter, notamment grâce aux trajets routiers fixes où il sera facile d’installer des postes d’approvisionnement.

La conduite autonome

Les véhicules autonomes ont fait fureur ces dernières années, et pour cause : la plupart des constructeurs automobiles considèrent la course vers l'autonomie des véhicules de niveau 4 (automatisation poussée de la conduite) comme la clé de leur réussite sur le futur marché de la mobilité. Tesla, GM et Mercedes sont les figures de proue dans le domaine.

La réalité augmentée

Les constructeurs automobiles ont caressé l'idée d'utiliser des technologies comme la réalité augmentée dans leurs voitures, affirmant que les vitrines basées sur la réalité augmentée pourraient être utilisées pour améliorer la sécurité. En fait, plusieurs modèles dont la sortie est annoncée pour 2023 arborent déjà des solutions de réalité augmentée, projetant des données de conduite et des informations de navigation pertinentes sur le pare-brise.

L’infodivertissement

Véritables jouets électroniques, l'avancement de technologies comme le traitement automatique du langage naturel combiné à l'IA permettent d'utiliser des assistants virtuels à commande vocale dans les voitures pour effectuer des tâches simples comme lancer des appels, écouter de la musique ou ajouter des indications de conduite sans avoir à détourner le regard de la route.

Revers à ce déferlement de technologies connectées, la sécurité informatique est d’une importance vitale étant donné la croissance exponentielle des données en conduite automobile. Espérons que les automobilistes ne feront pas les frais de bogues ou de pirates informatiques.