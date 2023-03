Harcèlement d'une élue: l’accusé aurait un amour maladif pour Marwah Rizqy

Le Sorelois accusé d’avoir harcelé la députée Marwah Rizqy serait maladivement amoureux d’elle, a appris Le Journal tandis que la Couronne s’oppose à sa libération.

« Il témoignera lors de la prochaine audience [la semaine prochaine] tandis que la poursuite veut faire entendre l’enquêtrice », a expliqué à la cour Me Fabrice Poirier, hier, quand il a été annoncé que son client Claude Delaney restera détenu au moins jusqu’à la semaine prochaine.

L’homme de 62 ans, qui souffrirait de troubles de santé mentale, a été arrêté lundi, à la suite d’une série d’appels destinés à la députée de Saint-Laurent.

Selon nos informations, Delaney voulait parler du jeune bébé de l’élue, entre autres pour lui souhaiter d’avoir autant de succès que sa mère.

Sauf qu’il lui était interdit d’entrer en contact avec Mme Rizqy, en raison d’autres accusations de harcèlement déposées durant la campagne électorale.

En plus d’avoir tenté de se rapprocher d’elle et de lui proposer de devenir son chauffeur bénévole, il aurait proféré des menaces envers la députée libérale en appelant la police et le bureau du député Enrico Ciccone afin d’annoncer sa mort prochaine.

En attente

Il avait alors été libéré sous caution et, conscient de ses troubles psychiatriques, il aurait demandé à consulter en vue d’une thérapie. Or, en raison du manque de personnel dans le système de santé, il serait toujours sur une liste d’attente.

À la suite de sa récidive alléguée la semaine dernière, il devait rencontrer un expert de l’urgence psychosociale, mais cette rencontre n’a jamais pu avoir lieu.

L’enquête caution a plutôt été fixée à mercredi prochain, même si la loi prévoyait que cette audience devait se tenir jeudi dernier au plus tard.

« Il aurait aimé que ce soit fait hier, et même avant-hier », a expliqué à la cour l’avocat de la défense.

Lors de la prochaine audience, l’enquêtrice au dossier devrait témoigner des faits de l’affaire. Delaney devrait également prendre la parole, a fait savoir Me Poirier.