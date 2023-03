Le gouvernement doit protéger les piétons. C'est sa responsabilité

Comme tous les matins, mon père faisait sa marche le long de la route près de chez lui. Dans sa campagne montérégienne, un matin d’automne, un véhicule l’a fauché. Il en est mort à 83 ans.

Le 13 décembre dernier, à Montréal, la jeune Mariia marchait vers l’école avec son frère et sa sœur. Petite réfugiée d’Ukraine aux grands yeux bleus, elle a été tuée par un automobiliste qui a pris la fuite. Elle n’avait que 7 ans.

Évitables

Des histoires comme celles-là, il y en a trop. Beaucoup trop, comme le révèlent les chiffres de la SAAQ.

En moyenne, 65 personnes sont ainsi tuées au Québec chaque année. C’est plus d’un décès par semaine.

Et que dire des piétons blessés ? Il y en a eu plus de 12 000 au cours des 5 dernières années.

Tant de drames évitables.

Pas un luxe

Aller à l’école à pied ou marcher pour rester en santé ne devrait pas être dangereux. Créer des aménagements favorables aux déplacements à pied et à vélo relève du gros bon sens. Pour la santé des humains autant que de la planète.

Si se déplacer à pied est stressant, désagréable, voire dangereux, que font les gens ?

Ils prennent leur char. Ça fait encore plus de véhicules sur les routes et donc aussi plus de trafic et de pollution, sur les chemins d’écoles, notamment.

C’est pourtant enfant qu’on apprend (ou pas) que la marche est un formidable moyen de transport. Marcher régulièrement réduit les risques de maladies et contribue à la bonne humeur.

Pétition

C’est dans cet esprit et profondément habitée par le désir de sauver des vies que Jacinthe Latulippe se bat depuis 5 ans pour que des trottoirs soient construits à proximité de l’école où sa petite Anaïs a été mortellement frappée.

Avec Piétons Québec et Accès transports viables, elle vient de lancer la pétition « Pour le droit des enfants de marcher en sécurité ».

On demande à Québec de prendre ses responsabilités pour sécuriser les parcours scolaires. Au-delà de l’ajout de trottoirs sur les routes nationales près des écoles, l’installation de photo radar aiderait à faire respecter une limite de 30 km/h.

Assurer la sécurité des piétons ne devrait pas reposer sur la bonne volonté des municipalités ni sur leurs moyens financiers. C’est au gouvernement du Québec d’assumer cette responsabilité.

Choisir nos priorités

À Saint-Flavien où la petite Anaïs est décédée, aménager des trottoirs près de l’école coûterait 1,2 M$. La municipalité dit ne pas avoir les sous.

Québec les aurait certainement dans son budget de 28,3 milliards $ destiné aux investissements routiers. Mais il ne fait pas ce choix.

On dépense pourtant des millions pour construire des routes à l’industrie minière et forestière sans trop se poser de question.

Il me semble que protéger la vie vaut plus que tout ça. Je le dis en pensant à tous ces drames qui pourraient être évités et aussi à la qualité de vie dont on bénéficierait tous.

Car, oui, nous sommes tous piétons.