Le magasin de bonbons de la CAQ

Nul besoin d’être un fin observateur pour constater que les services publics craquent de partout au Québec : santé, éducation, justice, tout y passe. Pourtant, une forte majorité de Québécois se disent en faveur de baisses d’impôt, et il est difficile de leur en vouloir.

Depuis que la CAQ a promis ces baisses, en campagne électorale, un bouclier d’experts et d’intervenants ont élevé leur voix pour en faire valoir les risques.

On estime que ces promesses irresponsables auront des effets contre-productifs. Ça l’est d’autant plus qu’on vient piger dans le Fonds des générations, hypothéquant encore davantage l’avenir des jeunes à qui on pellette déjà des enjeux gigantesques.

La pénurie de main-d’œuvre ira en empirant, la population en vieillissant, et les enjeux liés aux changements climatiques en s’aggravant. Le fardeau fiscal auquel nos jeunes devront faire face sera gigantesque !

Besoin d’air

Malgré cela, selon un récent sondage Léger réalisé pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 64 % des Québécois appuient les baisses d’impôt pour les particuliers et les PME.

C’est illogique et égoïste, mais peut-on vraiment en vouloir aux gens ? Étant donné le contexte économique difficile, au sortir d’une pandémie qui a mis tout le monde à rude épreuve, les gens ont besoin d’air.

Soulager la pression

Le coupable, dans l’histoire, c’est plutôt le gouvernement caquiste, qui a invité les Québécois dans le magasin de bonbons alors qu’il n’en avait pas les moyens, et qui n’ose plus reculer.

Cette promesse privera l’État québécois de revenus annuels de deux milliards de dollars.

Ces milliards auraient pu être investis dans les services publics, qui manquent cruellement de ressources, et qui croulent sous la pression, comme l’ont rappelé les dirigeants des quatre grandes centrales syndicales, jeudi.

En période d’instabilité économique, les gouvernements ont la responsabilité de réfléchir à moyen et long terme. La CAQ a choisi la voie facile, celle du pelletage en avant.