Charlotte Rampling, une actrice en quête de vérité

Elle a beau avoir été dirigée par certains des plus grands cinéastes de la planète, Charlotte Rampling est toujours restée ouverte à l’idée de travailler avec des jeunes metteurs en scène qui ont l’audace de faire appel à elle. C’est ce qui s’est produit avec Le passé retrouvé, premier long métrage du réalisateur néo-zélandais Matthew J. Saville dans lequel l’actrice de 77 ans se glisse dans la peau d’une ancienne photographe de guerre malmenée par la vie.

Au bout du fil depuis Paris, Charlotte Rampling raconte en riant qu’elle a bien failli refuser l’offre de Matthew J. Saville parce qu’elle n’était pas intéressée à aller tourner un film à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Mais le scénario que lui avait fait parvenir ce jeune cinéaste qu’elle ne connaissait pas du tout l’intriguait au plus haut point.

«Le scénario était très surprenant, très simple, et racontait une histoire très forte qui m’a beaucoup émue, confie la mythique actrice britannique qui a été révélée au cinéma au milieu des années 1960 dans des films comme Le Knack... et comment l’avoir (de Richard Lester) et Les damnés (de Luchino Visconti).

«J’ai donc contacté le réalisateur pour lui dire que j’avais trouvé son scénario très beau, mais que comme je ne connaissais pas son travail, j’aurais aimé le rencontrer. Il m’a dit qu’il était prêt à venir à Paris pour me voir. Il est donc venu de Nouvelle-Zélande avec sa productrice. Ils sont restés trois jours et on a travaillé ensemble sur le scénario. Cela m’a permis de réaliser que j’avais envie de travailler avec ce jeune homme. C’était un risque, oui, mais dans ce métier, on court toujours un risque quand on s’embarque dans un nouveau projet.»

Le passé retrouvé (Juniper, en version originale anglaise) met en scène un adolescent de 17 ans (George Ferrier) qui vient de se faire renvoyer de son école. Pour le punir, son père l’oblige à s’occuper de sa grand-mère (Rampling), une ancienne photographe de guerre rivée à un fauteuil roulant et qui noie sa tristesse dans l’alcool. Ces deux êtres brisés finiront par retrouver le goût de vivre en passant du temps ensemble.

Charlotte Rampling dit avoir puisé dans son propre vécu pour composer ce personnage. Comme pour chaque rôle qu’elle accepte d’incarner, la quête de vérité était au cœur de sa démarche.

«En général, quand j’accepte un rôle, c’est parce que j’ai ressenti une forme d’appel, explique-t-elle. Ç’a toujours été comme ça parce que j’aime mettre une forme de vécu et de caractère personnel à mes personnages, des choses que je sais que je pourrais peindre avec un pinceau de vérité. Ce qui m’a toujours plu dans l’idée d’être actrice, c’est qu’on reste très proche de qui on est. Quand on joue, on a juste un différent nom, un différent métier et une différente histoire. Mais ça reste toujours moi qui me cache derrière mes personnages.»

De retour dans Dune 2

Vivant depuis plusieurs années entre Londres et Paris, Charlotte Rampling a passé du temps à Budapest l’an passé pour tourner dans la suite du film de science-fiction Dune, réalisé par le Québécois Denis Villeneuve. L’actrice y reprend le rôle de la Révérende Mère Mohiam.

«Ce que j’aime avec Denis, c’est qu’il réalise de grandes productions hollywoodiennes comme s’il tournait un petit film indépendant, observe-t-elle. Il a une approche très humaine et intime avec ses acteurs et les membres de son équipe de tournage. Il a une poésie en lui qui fait qu’un gros blockbuster comme Dune devient un film avec beaucoup de poésie dedans. C’est pourquoi, après avoir vu ses films précédents, j’étais très intriguée de travailler avec lui.»

Fait intéressant : Charlotte Rampling avait été approchée, pendant les années 1970, pour jouer dans l’adaptation de Dune que souhaitait réaliser Alejandro Jodorowsky. Le cinéaste voulait lui confier le rôle de Dame Jessica.

«Ça ne s’est pas fait et c’est finalement David Lynch qui a adapté Dune à l’époque, rappelle-t-elle. Le fait que Denis arrive plus de 40 ans plus tard avec un nouveau projet d’adaptation et me propose de jouer la Révérende Mère, c’est l’aboutissement d’une longue histoire de quête avec ce livre que j’ai beaucoup aimé quand je l’ai découvert dans les années 1970.»

Charlotte Rampling n’a pas voulu révéler trop de détails sur le tournage de Dune 2. Elle a toutefois confirmé que son personnage serait plus présent dans le second film. On en saura plus lors de la sortie du film, en novembre prochain.

►Le passé retrouvé (Juniper), à l’affiche depuis hier.