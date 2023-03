Le Proche-Orient ensanglanté: du désespoir palestinien à la rage israélienne

Si vous êtes déjà allés en Israël, vous allez me comprendre. Tout ce que sont les Juifs – instruits, curieux, imaginatifs, polémistes – est concentré et décuplé sur ce petit bout de territoire. Parallèlement à des millénaires d’histoire, un dynamisme moderne fait l’envie de tout le Proche-Orient.

C’est pourquoi le nouveau gouvernement formé par Benyamin Netanyahou étonne et désespère et que la dernière ronde d’affrontements entre Israéliens et Palestiniens fend le cœur.

Soixante-quinze ans après sa création, l’État d’Israël n’a toujours pas atteint la paix et la sécurité auxquelles il aspire et des millions de Palestiniens continuent d’être traités comme des citoyens de seconde zone, sous une forme d’apartheid qui ne veut pas s’avouer.

DE LA VIOLENCE À RÉPÉTITION

Je me mets une limite arbitraire, sinon j’aurais à revenir des décennies, voire des siècles en arrière. Depuis le début de l’année, Israéliens et Palestiniens sont plongés dans un nouveau cycle de violence.

Fin janvier, sept Israéliens ont été abattus à l’extérieur d’une synagogue de Jérusalem-Est. Dix jours plus tard, cinq Palestiniens étaient tués dans un camp de réfugiés près de Jéricho. De retour à Jérusalem-Est, deux Israéliens, dont un garçon de six ans, perdaient la vie dans une attaque à la voiture-bélier.

Fin février, l’armée israélienne infiltrait la vieille ville de Naplouse, en Cisjordanie, pour y arrêter de jeunes Palestiniens, associés au « Repaire aux lions », une nouvelle organisation radicale. Bilan : 11 morts et des dizaines de blessés. Tous Palestiniens, bien sûr.

Quelques jours plus tard, deux jeunes Israéliens, des frères habitant une colonie juive en Cisjordanie, étaient exécutés à bout portant en traversant un village palestinien. Fous de rage, les colons juifs se sont fait justice en attaquant ce village d’Huwara, incendiant des maisons et des voitures.

DE QUEL DROIT ?

L’armée israélienne n’a rien fait à Huwara pour freiner les assaillants juifs ou protéger la population palestinienne. Les colons savent qu’ils font la loi dans ces implantations qui sont, ni plus ni moins, des portions de territoire volées à un potentiel/futur/chimérique État palestinien.

Les jeunes Palestiniens en sont eux-mêmes rendus à assumer leur sécurité. Un correspondant de l’AFP en a croisé, postés à l’entrée du village de Turmus’ayya, bâton à la main et keffieh au visage, à l’affût de colons israéliens vivant à proximité.

C’est à ça que ressemble le désespoir : l’occupant israélien ne garantit aucune sûreté ; l’Autorité palestinienne – sclérosée et corrompue – n’offre rien que du pareil au même, jour après jour. On s’étonne, après cela, que la jeunesse palestinienne se radicalise.

À travers la Cisjordanie, de Jénine à Hébron, de petits groupes de jeunes Palestiniens désabusés et sans allégeance claire prennent les armes contre l’occupation israélienne, défiant, du même élan, les dirigeants politiques palestiniens qu’ils méprisent pour leur collaboration avec Israël.

Pour le gouvernement Netanyahou, ce ne sont que des terroristes qui doivent être anéantis. Sans espoir ni compromis, rien de bon – pour la paix et l’avenir de la région – ne peut découler de ce cocktail de raids militaires israéliens, de fusillades mortelles palestiniennes et de colons juifs se faisant justice.

LE « REPAIRE AUX LIONS »

Le renouveau de la résistance palestinienne armée