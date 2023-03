Leurres de pêche blanche: Vous souvenez-vous de mon nom?

Des offrandes pour taquiner les diverses espèces de poissons sous la croûte gelée, il en existe des tonnes de copies.

Lorsqu’on regarde le contenu de son coffret de pêche, on se remémore visuellement de presque tous les modèles qui s’y trouvent. On les observe et on se dit, oui, oui, celui-ci et oui, oui, celui-là, mais quand vient le temps de se rappeler de leur vrai nom, il s’agit d’une tout autre affaire.

À la lecture de ce texte, je vous invite à mettre votre mémoire à rude épreuve en tentant d’identifier ces 20 leurres populaires ou indémodables de la pêche sous la glace.

Pour vous aider à vous y retrouver, je vous donne un indice, soit le nom du manufacturier. Je vais également indiquer le nom de tous les leurres, dans le désordre. Vous n’aurez plus qu’à mettre vos méninges au travail pour associer la bonne appellation avec l’offrande illustrée. Si vous réussissez à obtenir un résultat de 14 sur 20, je vous lève mon chapeau et vous aurez raison d’être fier de vous. Les réponses sont au bas de la page, à l’envers. Ne trichez pas... Allez hop, tentez votre chance.

Indices

Tungsten Toad

Sassy Stingum

Nymphe des glaces ou Bibitte

Swedish Pimple

Rattl’N Quiver Spoon

Frostee Spoon

Sonar Flash

Buck Shot Rattle Spoon

Atomic Teasers Powerbait

CC Spoon

Syclops 00

Ice Jig J50

Bucktail Jig

Marmooska

Cast Champ

Jigging Rap

One Knocker

Teeny ou Curly Tail

W10 Wabler

Perch Talker

1.

Photo fournie par Patrick Campeau

2.

Photo fournie par Patrick Campeau

3.

Photo fournie par Patrick Campeau

4.

Photo fournie par Patrick Campeau

5.

Photo fournie par Patrick Campeau

6.

Photo fournie par Patrick Campeau

7.

Photo fournie par Patrick Campeau

8.

Photo fournie par Patrick Campeau

9.

Photo fournie par Patrick Campeau

10.

Photo fournie par Patrick Campeau

11.

Photo fournie par Patrick Campeau

12.

Photo fournie par Patrick Campeau

13.

Photo fournie par Patrick Campeau

14.

Photo fournie par Patrick Campeau

15.

Photo fournie par Patrick Campeau

16.

Photo fournie par Patrick Campeau

17.

Photo fournie par Patrick Campeau

18.

Photo fournie par Patrick Campeau

19.

Photo fournie par Patrick Campeau

20.

Photo fournie par Patrick Campeau

Réponses