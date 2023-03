Mesdames, ne rêvons pas en couleur

Je prends un peu d’avance sur ce mercredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Pour nous rappeler que ces droits, âprement conquis et que plusieurs considèrent souvent comme acquis et immuables... ne le sont jamais.

Regardons autour de nous et par le monde. On retire aux femmes le droit à l’instruction, on les réduit à la pauvreté, à l’esclavage, au silence...

Dans des sociétés dites évoluées, elles doivent encore lutter pour l’obtention d’un salaire égal et le droit de disposer librement de leur corps.

Mais encore et toujours, nous devons nous battre pour le plus élémentaire de tous les droits.

Celui d’être nous-mêmes, et ce, comme bon nous semble.

Dans un monde où nous sommes, hélas, encore considérées comme des objets de désir et de séduction, il devient pratiquement impossible de se conformer aux diktats que cette condition nous impose. Quel que soit notre statut social, nous n’y échappons pas. Le jugement de nos congénères est catégorique et sans appel.

En un mot comme en cent : On n’est jamais conforme.

Et nous passons des vies à nous en blâmer et à condamner celles qui n’y parviennent pas. Des vies à nous jauger, nous comparer, nous détester. On est toujours : trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, trop vieille, trop jeune, trop remontée... On devrait donc : maigrir, changer de coiffure, se maquiller comme du monde, s’habiller autrement, se faire remonter.

Et pour devenir parfaite...

Ça commence très jeune ! Régimes, cures, liposuccions, chirurgies ; injections, implants mammaires, réduction mammaire ; gonflement des lèvres, blanchiment des dents ; bronzage, épilation, coiffure, coloration, manucure...

Pour être prête... à exister. À devenir acceptable à nos yeux et au regard des autres. Va-t-on un jour nous sacrer patience ? Ne rêvons pas en couleurs...

Justement, rêvons...

Rêvons de parvenir entre femmes à nous foutre mutuellement la paix. Arrêtons de voir l’autre comme une menace. Il me semble qu’on avancerait.