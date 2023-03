NBA: les Raptors ont eu chaud face aux Wizards

Les Raptors de Toronto sont passés bien près de subir une deuxième défaite consécutive aux mains des Wizards de Washington, mais l’ont finalement emporté 116 à 109 en prolongation, au Capital One Arena.

• À lire aussi: Basketball: une performance incroyable de 61 points pour un jeune de Québec

• À lire aussi: Basketball universitaire masculin: Québec aura son March Madness

La troupe de Nick Nurse s’était procuré une avance de sept points au troisième quart, après une première demie chaudement disputée. L’équipe de la capitale américaine n’a rien lâché et a provoqué la tenue d’une période supplémentaire avec seulement 30 secondes à faire. Delon Wright, auteur de 18 points, a créé l’égalité à l’aide d’un lancer du centre-ville.

Les Raptors ont toutefois dominé la prolongation 11 à 7. Le panier décisif a été effectué par Fred VanVleet, qui a réussi six de ses 11 tentatives du périmètre et qui a récolté 25 points et 10 mentions d’assistance dans le match.

De son côté, Pascal Siakam a été limité à 15 points ou moins pour un deuxième duel consécutif. O.G. Anunoby (six points) a connu de bien meilleurs jours lui aussi.

Même s’il a amorcé la rencontre sur le banc, Gary Trent fils a été le joueur le plus productif sur le parquet, de part et d’autre, en récoltant 26 points.

Chez les Wizards, Kyle Kuzma s’est fait plus tranquille qu’au dernier affrontement, avec 16 points. Kristaps Porzingis (22 points, 11 rebonds) et Bradley Beal (21 points, 10 mentions d’assistance) ont tous deux complété un double-double.

Le Québécois Chris Boucher a amassé neuf points et quatre rebonds en 16 minutes de jeu.

Les «Raps» ont ainsi repris leur priorité de deux victoires sur les Wizards et chauffent le derrière des Hawks d’Atlanta, au huitième échelon de l’Association de l’Est.