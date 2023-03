Ne tirez pas

Là où je demeure, il y a un immense champ derrière qui a été littéralement rasé l’automne dernier.

C’était autrefois le terrain de golf de La Prairie et ça deviendra un immense projet immobilier. Il subsiste un aspect charmant, sympathique : les chevreuils. On ne se lasse pas d’en voir un, deux ou trois qui gambadent et qui viennent se nourrir dans ce qui reste de bosquets ou de haies. Je ne sais pas s’ils ont été informés de ce qui s’est passé à Longueuil, mais jeudi ils sont sortis en gang. Manon, moi et probablement beaucoup de gens des immeubles autour avons été abasourdis. Autour de ce qui est une fontaine pendant l’été, il n’y en avait pas trois ou quatre, mais bien dix. Dix chevreuils tous calmes et pas du tout énervés par le boulevard Taschereau tout de même à quelques centaines de mètres de là.

PAS MÉCHANT

Évidemment, c’était le jour même où tous les médias relataient l’aventure policière de Longueuil où il a fallu 13 balles pour abattre un chevreuil coincé. Comme chasseur, je suis convaincu que plusieurs ont réagi comme moi. D’abord, y’avait pas moyen de l’endormir pour le sortir de là ? Sinon, il y a deux possibilités. Ou le policier est un très mauvais tireur ou la police de Longueuil est équipée avec des fusils à l’eau.

Nous avons entendu une dame du bloc qui semblait frustrée que les chevreuils viennent bouffer une de nos haies de cèdres dire qu’il faudrait peut-être les empoisonner. Ben voyons donc !!!

En automne, je vais à la chasse, oui, mais je n’ai jamais cette méchanceté, cette cruauté. En ville, c’est pas pareil. J’espère qu’ils vivront très longtemps autour de chez moi. Ils sont superbes, élégants et polis, mes urbains. Clôturons s’il le faut. On le fait le long des autoroutes pour les orignaux. Pourquoi pas en ville pour les chevreuils ?

ET T’AUSSI