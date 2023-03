Oui, les petits lapins, le monde existait avant que vous ne veniez au monde!

Bonjour mes lapins !

C’est mononcle Richard... Vous vous êtes ennuyés ?

Aujourd’hui, mononcle va essayer de vous expliquer un concept que, visiblement, vous ne saisissez pas : le passé.

LE MONDE AVANT VOUS

Comme son nom l’indique, le passé, c’est l’ensemble de ce qui s’est passé.

Le plus souvent, avant votre naissance.

Oui, oui ! Le monde existait avant que vous ne veniez au monde !

C’est fou, hein ?

Il y avait des individus qu’on appelait à l’époque des hommes et des femmes.

Oh, ces gens n’étaient pas aussi évolués que vous, bien sûr ! Ils n’étaient pas aussi vertueux, compatissants et ouverts à la diversité, et n’avaient pas encore accédé – comme vous – au stade ultime de la sagesse, mais, bon, ils se débrouillaient.

(Traumavertissement : si vous êtes trop sensible, de grâce, cessez TOUT DE SUITE la lecture de ce texte qui risque de vous faire saigner du nez...)

Mais savez-vous quelle était la plus grande différence ?

Ces gens ne vivaient pas comme nous !

Pas de farce !

Je sais que c’est dur à croire et à avaler, mais ils avaient des valeurs différentes des nôtres !

Cessez de pleurer, je sais, ça fait mal d’entendre ça, mais je vais vous expliquer...

LE PASSÉ EST UN PAYS ÉTRANGER

Vous avez déjà voyagé ? Parfait !

Vous avez probablement remarqué que les gens qui vivent dans d’autres pays ne parlent pas toujours la même langue que nous.

Et qu’ils ont d’autres habitudes de vie.

Ils mangent du riz au lieu de la poutine, boivent du lait de jument fermenté au lieu du Coke, etc.

Eh bien, c’est comme ça dans le passé !

Le passé est comme un autre pays !

Cela vous passerait-il par la tête d’obliger les gens qui vivent dans d’autres pays à s’habiller comme vous ? À manger comme vous ? À penser comme vous ?

Bien sûr que non ! Ça serait du racisme ! Du colonialisme ! De l’ethnocentrisme ! Et toutes sortes de choses vilaines qui finissent en « isme » ou en « phobie » !

Jamais un petit lapin ne ferait ça, voyons !

C’est exactement la même chose avec le passé !

Obliger les gens du passé à respecter les valeurs qui ont cours à notre époque, c’est du colonialisme temporel !

Dire à Obélix, qui vivait en l’an 50 avant Jésus-Christ (en fait, qui n’a jamais vraiment vécu parce que c’est un personnage fictif, mais bon, la fiction est un concept difficile à saisir pour votre génération, je vous expliquerai ça une autre fois, pas trop de révélations en même temps, car vous risquez de vous ramasser à l’hôpital), bref, dire à Obélix de cesser de chasser le sanglier sous prétexte que c’est cruel, c’est comme dire à un Marocain d’arrêter de manger du couscous !

Et de se mettre au May West !

C’est méchant !

Vous comprenez ?

UNE QUESTION DE RESPECT

Je sais, c’est dur. Moi aussi, je pleure beaucoup lorsque je lis un vieux Lucky Luke.

Mais tout comme vous respectez les gens qui vivent loin de nous dans l’espace, vous devez respecter les gens qui vivent loin de nous dans le temps !

Ça va ?

Super !

La prochaine fois, je vous expliquerai que contrairement à ce que vous croyez, Napoléon n’avait pas de compte TikTok.

« Les préposés sont partis ! »

Photo Stevens Leblanc

Vous avez probablement lu le reportage de ma collègue Élisa Cloutier sur Gilberte Gosselin, cette dame de 86 ans morte dans des circonstances inhumaines à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Lorsque des membres de la famille ont demandé à un employé de changer madame Gosselin, car elle venait de faire une selle, on lui a répondu que « les préposés aux bénéficiaires avaient quitté ».

Tous ? Il n’y avait plus de préposés ?

Je vous rappelle que chaque semaine, comme Marc-André Leclerc l’a souligné dans sa chronique, on investit un milliard de dollars dans notre système de santé.

Cet argent va où ?

Noyeux Joël !

Photo Martin Alarie

Ainsi, le spectacle Décembre qui, depuis 20 ans, par des chants et des danses, célébrait les traditions des Fêtes à la Place des Arts, ne reviendra plus, à la grande déception du producteur qui l’a appris quatre jours avant Noël.

Je vous gage un gâteau aux fruits qu’on va le remplacer par un spectacle célébrant non pas Noël, mais la diversité, avec des chants zoulous, un cactus et une drag queen qui danse le tango.

Car célébrer notre culture et nos traditions, c’est un signe de fermeture. On est postnational ou on ne l’est pas !

Femmes contre femmes ?

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Ainsi, des femmes pas connues abordent des femmes connues pour leur lancer des insultes sur leur apparence physique.

Hein ? Des femmes qui insultent d’autres femmes ? Je ne le crois pas !

Tout le monde sait que seuls les hommes sont toxiques ! Et que les femmes sont toutes solidaires entre elles !

Encore une fausse nouvelle ! Probablement inventée par des hommes ! À bas le patriarcat !