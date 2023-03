Patinage de vitesse: Laurent Dubreuil en 11e place pour clore sa saison

HEERENVEEN, Pays-Bas | Laurent Dubreuil a conclu cet après-midi sa saison en terminant en 11e place au 1000m du championnat mondial disputé dans la Mecque du patinage de vitesse longue piste.

Dubreuil n’a pas été surpris du résultat même s’il a terminé au 2e rang du classement cumulatif de la Coupe du monde. «C’est une course qui est à l’image de mes 1000m après Noël, a souligné l’auteur d’un chrono de 1 min 08 s 90 qui occupait le premier rang après 600 mètres, mais qui a trop cassé dans le dernier droit pour espérer un podium. J’ai terminé deux fois en 10e place en Pologne. Ce n’est pas mauvais, mais il me manque de la forme physique dans le dernier tour pour rivaliser avec les meilleurs au 1000m comme je l’ai fait en première moitié de saison.»

Dubreuil ne connaît pas les raisons de cette baisse de régime. «À froid à mon retour de vacances, il faudra s’asseoir et tenter d’identifier les raisons de cette baisse de forme et trouver les solutions pour la prochaine saison. Jordan Stolz était encore imbattable, mais ma forme d’avant les Fêtes m’aurait permis de me battre pour l’argent ou le bronze.»

Médaillé d’or au 500m, vendredi, avec un incroyable 34 s 10, l’Américain de 18 ans qui est le plus jeune champion du monde de l’histoire a de nouveau éclipsé la compétition pour grimper sur la plus haute du podium en vertu d’un chrono de 1 min 07 s 11.

Le médaillé d’or olympique Thomas Krol (1 min 07 s 78) et le Britannique Cornelius Kersten (1 min 08 s 02) ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

Parmi les options envisagées, Dubreuil pourrait reprendre l’entraînement plus rapidement après une pause de deux mois. L’an dernier, une baisse de motivation post-olympique et une blessure au dos l’ont tenu loin du gymnase pendant trois mois.

«Si je m’étais bâti une plus grosse base d’entraînement, cela aurait pu faire une différence et je n’aurais peut être pas été essoufflé au 1000m en fin de saison.»

Dubreuil conclut les mondiaux avec une médaille d’argent au 500m et une médaille d’or au relais sprint. «Je suis content que la saison soit finie.»

Une 7e place pour Gélinas-Beaulieu

Antoine Gélinas-Beaulieu a terminé une excellente saison au 1000m avec une 7e place en vertu d’un temps de 1 min 08 s 73. «J’aurais été satisfait avec un Top 10, mais là je suis vraiment content avec ma 7e place, a-t-il résumé. Un Top 8 est au-delà de mes attentes. J’étais mort à la fin, mais j’ai tout donné. Il ne me reste qu’une course sur quatre et j’épuise mes dernières cartouches pour terminer en beauté.»

Gélinas-Beaulieu est d’avis qu’il ne pouvait pas faire mieux. «Pour obtenir un podium aujourd’hui, j’aurais eu besoin de réussir de loin ma meilleure course à vie. Le calibre était exceptionnel. Au niveau de la mer, je suis très satisfait de mon temps.»

Gregor Jelonek a servi un coup de chapeau à son protégé. «Antoine est impressionnant, a louangé le vétéran entraîneur. Chez les hommes, je ne pense que ça s’est déjà fait qu’un patineur remporte des médailles au sprint par équipe (or) et à la poursuite (argent) dans un même mondial. C’est exceptionnel et ça démontre sa versatilité.»

Gélinas-Beaulieu sera en action au 1500m, dimanche, alors que le rideau tombera sur les mondiaux.