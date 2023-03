Patinage de vitesse: une 3e médaille pour Ivanie Blondin

HEERENVEEN, Pays-Bas | Ivanie Blondin a ajouté une troisième médaille depuis le début des mondiaux en remportant l’argent du départ groupé.

Médaillée d’or au sprint par équipe et à la poursuite par équipe, Blondin s’est imposée au sprint devant la Néerlandaise Irene Schouten. Partie en échappée sans que personne ne réagisse, sa compatriote Marijke Groenewoud a remporté l’or au grand bonheur de la foule qui remplissait le Thialf.

L’action a débuté rapidement. Championne olympique de la discipline, Schouten s’est envolée, mais Valérie Maltais a rapidement répliqué pour combler l’écart. Les deux meneuses ont été reprises par le peloton et c’est à ce moment que Groenewoud a pris la poudre d’escampette pour filer vers la victoire.

Avant le départ, les deux Canadiennes avaient convenu de s’occuper d’une Néerlandaise chacune s’il y avait une tentative d’échappée. «Je devais m’occuper de Groenewoud et j’ai été surprise, a expliqué Blondin. C’est triste que j’aie commis la même erreur mentale qu’en début de saison en Coupe du monde. Je n’ai pas fait mon travail de la bonne façon. Mon erreur a coûté un résultat à Val.»

Les efforts de Maltais qui a tiré le peloton pendant plusieurs tours ont avantagé Blondin qui a pu conclure la course en force après avoir conservé son énergie. «Val m’a permis de monter sur le podium, a reconnu Blondin. Je la remercie. Après la course, on s’est parlé et Valérie m’a dit que notre stratégie prévoyait que je m’occupe de Groenewoud. Elle avait raison, mais j’ai commis une erreur. Si la course s’était conclue au sprint avec les deux Néerlandaises, je pense que je les aurais battues parce que j’avais de très bonnes jambes, mais je ne peux pas me plaindre.»

Maltais aurait souhaité partir en échappée avec Schouten quand elle a réussi à la rejoindre, mais la Néerlandaise a levé le pied et le peloton a comblé l’écart. «Je voulais partir en échappée, mais les cartes ont été jouées de façon différente, a-t-elle imagé. C’est clair que les Néerlandaises avaient prévu attaquer de façon consécutive.»

«On avait convenu de s’occuper chacune d’une Néerlandaise et je venais d’y aller, de poursuivre Maltais. Ivanie devait y aller, mais il y a eu une erreur. Et personne ne voulait y aller dans le peloton. Par la suite, j’ai fait ce que j’ai pu et mes choi n’ont pas tous été à mon avantage. J’ai tout fait pour aider Ivanie à remporter une médaille.»

Blondin s’est retirée du 5000m qui aura lieu dimanche pour se concentrer sur le 1500m. Maltais prendra la relève, elle qui a connu une très bonne performance au 3000m, jeudi, avec une 5e place. Il s’agissait de son meilleur résultat en carrière.