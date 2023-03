Pénurie de main-d'oeuvre: de plus en plus de jeunes travaillent dès l'âge de 12 ans

La pénurie de main-d’œuvre pousse les adolescents à se retrouver de plus en plus jeunes sur le marché du travail. Une avenue risquée pour la scolarité de nos jeunes, selon plusieurs experts, alors que le gouvernement tente d’encadrer cette nouvelle réalité.

En janvier 2023, une enquête réalisée par le CIUSSS de l’Estrie auprès de 18 000 adolescents fréquentant le secondaire révélait que 62 % d’entre eux occupaient un emploi, une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente.

Source : Enquête sur la santé psychologique des jeunes de 12 à 25 ans menée auprès de 18 000 jeunes des régions de l’Estrie, des Laurentides, de la Mauricie-Centre-du-Québec et de la Montérégie. / ILLUSTRATION : ADOBESTOCK

Plus de la moitié des élèves de première secondaire sondés étaient aussi sur le marché du travail, alors qu’ils n’étaient que 13 % en 2022.

De jeunes travailleurs rencontrés par le Journal affirment y voir une façon de prendre en maturité tout en développant une certaine indépendance.

«Ça me permet de me faire un peu d’argent et d’avoir des responsabilités», explique Antoine Simard, du haut de ses 13 ans.

Il s’agit d’une aide inespérée pour des commerçants qui ne savent plus où donner de la tête avec la pénurie de main-d’œuvre.

DES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE

Mais plusieurs intervenants sonnent l’alarme concernant les risques pour la réussite scolaire qu’amène le fait de travailler aussi tôt pour ces adolescents.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS POUR : Développement de l’autonomie

Sens de l’organisation, apprendre à gérer son horaire

apprendre à gérer son budget

Confiance en soi

Apprentissages concrets CONTRE : Risque de nuire aux résultats scolaires

Risque pour la motivation scolaire

Fatigue et manque de sommeil

Risque de blessures au travail

Peut être une source de stress et d’anxiété SOURCE : Luc Laberge, chercheur au groupe ECOBES du cégep de Jonquière et Élise Ledoux, professeure à l'UQAM / ILLUSTRATION : ADOBESTOCK

«On navigue vraiment à l’aveugle avec ces jeunes-là puisqu’on n’a jamais mesuré l’effet du travail chez les élèves plus jeunes», s’inquiète Ariane Cyr, directrice générale des Partenaires pour la réussite éducative de Chaudière-Appalaches.

Conscients de cette nouvelle réalité, certaines entreprises travaillent d’ailleurs main dans la main avec des écoles pour assurer la diplomation des jeunes, tout en assurant leur survie.

La sécurité des adolescents au travail demeure cependant un enjeu.

En 2021, 202 enfants se sont blessés sur leur lieu de travail, soit une augmentation de 36 % comparé à l’année précédente.

SOURCE : CNESST / ILLUSTRATION : ADOBESTOCK

ÉTABLIR DE NOUVELLES NORMES

Face à ce nouvel enjeu de société, le ministre du Travail Jean Boulet déposera dans les prochaines semaines un projet de loi basé notamment sur les recommandations du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre pour encadrer le travail des enfants.

La loi, si elle est adoptée, pourrait entrer en vigueur dès septembre et devrait établir un âge minimal d’accès à l’emploi et un nombre maximal d’heures travaillées durant la période scolaire.

LA LOI ACTUELLE Pas d’âge minimal pour travailler mais... Si moins de 18 ans : L’employeur ne doit pas confier un travail qui dépasse les capacités du jeune. Si moins de 16 ans : La règle précédente s’applique.

Pas le droit de travailler durant les heures de classe.

Doit être à la maison entre 23 h et 6 h (sauf exceptions). Si moins de 14 ans : Les règles précédentes s’appliquent.

Le consentement écrit des parents doit être donné à l’employeur. SOURCE : CNESST LA NOUVELLE LOI Six recommandations qui pourraient s’y retrouver Établir l’âge général d’accès à l’emploi à 14 ans, sauf exception.

Limiter le nombre d’heures de travail à 17 heures par semaine durant l’année scolaire.

Tenir des campagnes d’information et de sensibilisation plus ciblées.

Établir un portrait statistique des lésions en matière de santé et de sécurité du travail par secteurs en ce qui concerne les jeunes travailleurs.

Mettre de l’avant la protection du travail des enfants dans la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Établir un portrait statistique en matière de travail des jeunes assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire. SOURCE : CCTM SOURCES : CNESST ET CCTM

«On le sait qu’il y a un enjeu de productivité dans tous les secteurs [...], mais on ne peut pas faire reposer la survie d’une entreprise sur les épaules d’un enfant», a tranché le ministre dans une entrevue accordée au Journal.

– Avec la collaboration d’Élisa Cloutier et Daphnée Dion-Viens