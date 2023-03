Rocket de Laval: s'incline 2 à 1 en fusillade

Pour une deuxième fois en 24 heures, le Rocket de Laval a offert un spectacle de qualité aux amateurs réunis à la Place Bell. Les IceHogs de Rockford ont toutefois eu le meilleur par la marque de 2 à 1 en tirs de barrage, samedi.

• À lire aussi: Anthony Richard couronne la remontée du Rocket

• À lire aussi: «Avec les Kings, ça n’avançait pas comme je le souhaitais » – Frédéric Allard

Décidément, le club-école du Canadien de Montréal a le sens du spectacle par les temps qui courent. Comme lors du dernier match, il a attendu les tout derniers instants du temps réglementaire pour forcer la tenue d’une prolongation.

Et une fois de plus, c’est Mitchell Stephens qui a prolongé le plaisir. Le spécialiste des mises au jeu a reçu un relais parfait de Joël Teasdale avec 45 secondes à faire au troisième vingt et il n’a pas raté sa chance.

Le Rocket a mis beaucoup de pression sur son adversaire en prolongation, profitant notamment d’une situation d’attaque massive. Le gardien Arvid Soderblom a toutefois fermé la porte.

La fusillade a duré jusqu’en 11e ronde avant de connaître son dénouement. Morgan Adams-Moisan a joué les héros pour la filiale des Blackhawks de Chicago.

Cayden Primeau a connu un fort match entre les poteaux du Rocket, repoussant 24 lancers et neuf tireurs en fusillade. Son vis-à-vis, le frère de l’attaquant des Red Wings de Detroit Elmer Soderblom, a eu le dernier mot grâce à une performance inspirée de 44 parades.

Pavel Gogolev a ouvert la marque pour les IceHogs en faisant dévier un tir de la pointe d’Andy Welinski. Pour l’attaquant moscovite, acquis dans la transaction qui a envoyé Jake McCabe et Sam Lafferty aux Maple Leafs de Toronto, il s’agit d’un premier but avec les IceHogs.

Le Rocket renouera avec l’action à la Place Bell, mercredi, lorsqu’il accueillera les Senators de Belleville.