Télé nostalgie de Louis-François Marcotte: après la vie de Boumbo, la cuisine de James Barber

Comme bien des enfants, Louis-François Marcotte a été happé par des aventures animées lors de ses premières années passées devant la télé. Mais contrairement à la plupart des adolescents, c’est l’art culinaire qui a capté et retenu son attention durant l’adolescence. Une influence qui se fait encore sentir aujourd’hui...

Louis-François, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

Photo tirée de IMDB

Enfant, au milieu des années 1980, je me souviens d’avoir adhéré à une série télévisée d’animation japonaise nommée Boumbo. Boumbo, c’était une petite voiture jaune. Elle était souvent avec un petit garçon, Ken, et un petit chien blanc nommé Monsieur. Dans ses aventures, elle devait se méfier d’un vilain professeur qui cherchait à la capturer pour se faire de l’argent.

Et plus tard?

Ado, j’ai bien aimé The Urban Peasant, qu’on pouvait voir sur la CBC. C’était une cuisine sans prétention. Sa façon de cuisiner était très masculine et ça m’interpellait. Il cuisinait un peu comme je le fais aujourd’hui, sans toujours tenir compte des mesures, des quantités, etc. C’était accessible. C’est ce que j’aimais et c’est ce que j’aime encore. James Barber, qui incarnait le chef, est décédé vers l’âge de 82 ans... en lisant un livre de recettes, assis à sa table, pendant qu’une marmite de soupe mijotait sur le feu... quand même ironique tout ça.

Quels souvenirs télé liés à l’enfance font partie de vos plus beaux?

Photo tirée de IMDB

Jeune, quand j’allais dîner à la maison, je m’installais souvent devant Les Pierrafeu, avec Fred, Arthur, Délima et toute la gang. C’était réconfortant, mais pas autant que les dîners de maman...

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

Photo tirée de YouTube

Pas que je me souvienne... Quoique The Urban Peasant n’est sûrement pas étranger à ce que je fais aujourd’hui et à comment je le fais.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

C’est plutôt un film jeunesse qui me revient en souvenir : La guerre des tuques. Et évidemment, la chanson L’amour a pris son temps n’est pas si mal comme ver d’oreille.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

La cuisine, évidemment! Il y a tellement de notions pédagogiques qu’on peut inculquer à nos enfants grâce à la cuisine. Et la notion de partage, la notion de plaisir.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Mes enfants [Gabriel et Florence, NDLR] sont plus du type «jeux de tablette» que «télé conventionnelle». J’ai peu l’occasion de jeter un œil sur les produits télé jeunesse actuels. Toutefois, on voit l’effort de proposer une belle variété pour laisser le plein choix à nos jeunes. On n’a qu’à penser aux chaînes dédiées à la jeunesse telles que VRAK, Télétoon ou le web, comme la zone jeunesse de Radio-Canada, la zone jeunesse de Télé-Québec, etc. Maintenant, c’est aux parents de bien encadrer la sélection et le temps d’écoute.

Pour une troisième saison d’Aide demandée, le chef Louis-François Marcotte apporte son soutien à différents restaurateurs. Ses coups de pouce sont en vedette sur l’Extra de Tou.tv.