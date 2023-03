COVID-19: trois années de pandémie sous la loupe

À l’occasion des trois ans de la pandémie de COVID-19, Le Journal vous présente des données permettant de se remémorer les moments clés au Québec de cette crise sanitaire. Plus de 18 000 décès et des dizaines de milliards de dollars plus tard, la situation de la COVID-19 s’est stabilisée depuis le relâchement des mesures sanitaires au printemps 2022.

Bien qu’il demeure présent dans la société et dans nos hôpitaux, le virus affecte de moins en moins la population, qui est maintenant largement vaccinée ou immunisée.

SOURCES : Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, MSSS, INSPQ, ministère des Finances

NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SELON LA DATE D’ADMISSION