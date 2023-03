Un avion d’Austrian Airlines atterrit sans autorisation à l'aéroport Montréal-Trudeau

Un avion d’Austrian Airlines a atterri à l’aéroport Montréal-Trudeau sans avoir l’autorisation de la tour de contrôle, lundi midi. Très rare, l’incident n’a heureusement eu aucune conséquence fâcheuse.

« Un Boeing 767-300 exploité par Austrian Airlines [en provenance] de Vienne [...] a atterri sans contacter la tour », peut-on lire dans un bref compte-rendu officiel de l’incident.

Très rare

« C’est un événement très rare et c’est une bonne chose que ce soit investigué », a affirmé hier au Journal Jean Lapointe, ancien pilote et expert en aviation.

« Il faudra que les pilotes d’Austrian s’expliquent. Ils auront peut-être une bonne raison, mais en général, [les autorités] veulent savoir ce qui s’est passé et pourquoi », a-t-il poursuivi.

« Est-ce qu’ils avaient mis la mauvaise fréquence radio ou est-ce qu’ils pensaient avoir reçu l’autorisation alors qu’ils ne l’avaient pas ? » a demandé M. Lapointe.

Relativement peu dangereux

Ceci dit, « je ne crois pas que c’était très dangereux », a-t-il dit.

« Si les pilotes se sont assurés qu’il n’y avait personne sur la piste et qu’ils ont vraiment eu une panne radio, ç’aurait été plus dangereux de remettre les gaz et de tenter de revenir à l’aéroport sans pouvoir parler à qui que ce soit », a estimé le spécialiste.

Jean Lapointe a rappelé qu’avant de contacter la tour de contrôle pour atterrir à Montréal-Trudeau, les pilotes d’un avion commercial doivent préalablement avoir communiqué avec le centre de contrôle régional, également situé à Montréal.

Des sanctions sont possibles

Si cette étape a été respectée, l’avion d’Austrian Airlines se trouvait dans l’alignement des appareils s’apprêtant à atterrir à Montréal. Il n’a pas surgi de nulle part.

Au terme de l’enquête, Austrian pourrait obliger les pilotes en cause à suivre une séance de formation, a précisé Jean Lapointe. Si la situation est jugée suffisamment sérieuse, Transports Canada pourrait également leur imposer des amendes.