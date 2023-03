Voitures et attractions, il y en a pour tous les goûts au Salon international de l’Auto de Québec!

Le 40e Salon International de l’auto de Québec (SIAQ), présenté par IA Auto et habitation en collaboration avec la Banque Scotia, s’installera au Centre de foires de Québec, du 7 au 12 mars.

En plus de dévoiler les nouveautés de l’industrie automobile, le Salon regroupera une grande variété de voitures qui susciteront la nostalgie, la curiosité ou qui feront rêver, sans oublier les attractions et thématiques pour s’amuser en famille.

Événement automobile le plus couru de l’est du pays, c’est dans le plus grand lieu d’exposition à Québec que le SIAQ mettra en lumière les nouveautés et primeurs automobiles des constructeurs, fera découvrir les nouvelles technologies et dévoilera les plus belles voitures jamais vues à Québec. Il y en aura pour tous les goûts!

Kia, Alfa Roméo, Nissan, Hyundai, GMC, Mitsubishi, Cadillac, Buick, Ferrari, BMW, Maserati, Lamborghini, Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, Rolls-Royce, Lexus, Bugatti, Audi, Genesis, Infiniti, Mercedes, Porsche, Volvo, Chevrolet, Toyota, Tesla, Mini, Aston Martin et une marque mystère rempliront le Centre de foires de véhicules rutilants pour l’occasion. Cette grande variété fait du Salon de l’auto de Québec le Salon de l’auto présentant le plus de marques au Canada!

Auprès des concessionnaires et manufacturiers, les visiteurs trouveront l’information nécessaire pour confirmer leur choix d’achat ou de location, rêveront à leur prochaine acquisition ou compareront les différents modèles qui les auront séduits.

De plus, le SIAQ réserve bien des surprises aux curieux qui se dirigeront vers l’Espace Quoi faire. Voitures haut de gamme et exotiques d’Automobiles Etcetera, véhicules modifiés par Exclusiv Automotiv, voitures datant des années 1980 présentées par Les Belles Autos d’hier, simulateurs de course professionnels d’Advanced SimRacing et plusieurs modèles de Corvette feront tourner les têtes. Des essais routiers proposés par CAA-Québec permettront même de conduire des modèles de véhicules électriques sur un circuit urbain.

Les yeux des petits et grands s’illumineront aussi à la vue des véhicules utilisés par les premiers répondants de la Ville de Québec, des Westfalia tant appréciés des aventuriers, puis de la réplique d’une voiture vedette du film Harry Potter et la Chambre des secrets. Et pour lâcher son fou ou tester ses habiletés, les jeux d’arcades du bar Le Vox feront grimper l’adrénaline.

Plusieurs entreprises offrant des produits et services en lien avec le secteur de l’automobile de même que des centres de formation professionnelle proposant des programmes menant à une carrière dans cette industrie seront présents pour inspirer les visiteurs.

Et puisque le SIAQ est le rendez-vous familial par excellence de la semaine de relâche, une foule d’activités divertiront les enfants dans la Zone Familiale Toyota en collaboration avec Mille-Pattes Amusements et lors de la Journée familiale Benny & Co (le dimanche 12 mars).

Pour planifier votre visite, rendez-vous au salondelautodequebec.com.