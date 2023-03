Autoroute Laurentienne: une opération de déneigement cause des milliers de dollars de dégâts

Des automobilistes ont eu la peur de leur vie alors qu’ils circulaient sur l’autoroute Laurentienne, vendredi soir. De nombreux véhicules ont été mitraillés de blocs de glace et de roches sortis de nulle part qui ont causé des milliers de dollars de dégâts.

Les conducteurs impliqués et leurs véhicules roulaient en direction sud, près du parc Victoria. Ils ont été atteints de plein fouet par des débris projetés par une souffleuse du ministère des Transports du Québec (MTQ) qui se trouvait dans l’autre direction.

Félix Archambault revenait d’une belle soirée à l’Igloofest Québec en compagnie d’un couple d’amis. Il était au volant de sa voiture BMW M340 toute neuve quand un «coup de canon» s’est abattu sur le toit ouvrant.

Crédit photo: Félix Archambault

Celui-ci a volé en éclat et un immense morceau de glace a abouti sur les genoux d’un passager qui avait pris place à l’arrière. D’autres projectiles ont défoncé son pare-brise et endommagé ses miroirs.

«Sur le coup, je me suis efforcé de ne pas paniquer, parce qu’il y avait des autos partout autour de moi. Ça aurait fait tout un carambolage si j’avais réagi d’une autre manière.»

Crédit photo: Félix Archambault

Le conducteur de l’équipement de déneigement n’aurait pas vu ce qui se tramait de l’autre côté, puisqu’une accumulation de neige « d’environ 10 pieds de haut » l’en aurait empêché.

État de choc

Tout de suite après les évènements, M. Archambault a pris la direction du poste de la Sûreté du Québec le plus proche pour aller porter plainte. « Quand je suis arrivé, j’ai réalisé que j’avais été suivi par plusieurs autres. Certaines voitures étaient encore pas mal plus amochées que la mienne », raconte-t-il.

Crédit photo: Félix Archambault

Un taxi qui suivait son auto s’est présenté au poste de police avec un capot bosselé et un gigantesque impact dans son pare-brise. D’autres conducteurs en colère ont aussi défilé devant les policiers.

«Tout le monde était en état de choc, c’était tellement inattendu. Des bouts de roche et de glace se sont mis à tomber du ciel», poursuit Félix Archambault. Le vingtenaire dit avoir « peur de reprendre le volant » depuis l’incident.

Plus de peur que de mal

Même si ses amis et lui ont frôlé la catastrophe, il se considère «chanceux dans sa malchance». «On a quelques coupures à cause des éclats de vitre, mais ça aurait plus être bien pire.»

Crédit photo: Félix Archambault

Le conducteur lésé se console avec le fait que les dommages n’ont été que matériels. «Un manteau, des bancs et un toit ouvrant, ça se remplace. Par contre, c’est frustrant parce que ma prime d’assurance va augmenter pour quelque chose que je n’avais aucun moyen de prévenir ni d’éviter.»