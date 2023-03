Bientôt le temps des cerisiers à Washington

L’hiver sera sous peu terminé et déjà c’est le temps d’envisager les escapades printanières, surtout si on ne souhaite pas passer à côté de quelques beautés éphémères. À Washington DC, la capitale nationale se pare de rose et de blanc avec les cerisiers en fleurs qui prennent la vedette. Attention, le spectacle ne dure que quelques jours!

Au début du 20e siècle, en 1912, le maire de Tokyo offrit 3020 cerisiers d’une douzaine d’espèces à la ville de Washington afin de célébrer l’amitié entre les deux pays et en reconnaissance du rôle de médiateur des États-Unis lors de la guerre russo-japonaise. C’est la femme du président William Howard Taft, précédemment secrétaire de Guerre, qui planta le premier arbre. Deux ans plus tôt, 2000 arbres avaient été offerts, mais ceux-ci avaient dû être brûlés en raison d’infestation d’insectes et de maladies.

Après l’attaque contre Pearl Harbor, quatre cerisiers de la capitale furent coupés dans des actes de vandalisme. Ils durent alors être protégés et on les nomma durant la période de la Seconde Guerre plutôt comme des arbres «orientaux».

On retrouve actuellement 3800 cerisiers au cœur de Washington D.C. Chaque année, des arbres doivent être remplacés en raison des intempéries de l’hiver ou ayant été abîmés par les touristes.

Où les admirer?

Autour du bassin Tidal et des rives du fleuve Potomac.

Photo tirée du www.washington.org

Avec le magnifique mémorial Jefferson en toile de fond, c’est assurément l’endroit le plus emblématique! Près de 1700 cerisiers se trouvent dans cette zone et autour des mémoriaux de Roosevelt et de Martin Luther King Jr.

De petits groupes d’arbres se trouvent aussi sur le National Mall, juste au nord-ouest du mémorial de Lincoln, autour du Washington Monument et du Capitole.

Photo tirée du www.washington.org

On y pense moins, mais à quelques minutes de l’autre côté, sur la rive ouest du fleuve Potomac, le superbe cimetière Arlington vaut le détour.

Photo tirée du www.washington.org

La blanche nécropole militaire nationale, où l’on trouve aussi les sépultures des présidents John F. Kennedy et Taft, s’embellit çà et là des couleurs des cerisiers et des magnolias.

Quand y aller?

C’est la question! Tout comme le climat, cette information est de plus en plus changeante, voilà pourquoi il faut rester à l’affût. En général, le spectacle a lieu environ de la fin mars à la mi-avril. Toutefois, cette année la floraison risque d’être des plus hâtives, l’hiver ayant été particulièrement doux et des premiers bourgeons verts ayant été aperçus dès le 23 février, un record dit-on. Ainsi, le pic de floraison, où 70 % des Yoshino ont les fleurs ouvertes, pourrait se situer dès la troisième semaine de mars.

Photo tirée du www.washington.org