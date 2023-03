Cette vidéo vous donnera le goût de suivre les Sénateurs et de lâcher un peu le CH

On savait que la saison du Canadien serait longue. Et la fin de saison de l'équipe sera tout aussi longue... à moins qu'elle ne dégringole suffisamment au classement pour avoir de véritables chances à la loterie Connor Bedard.

Mais cette sympathique vidéo de Derick Brassard, produite par l'équipe des Sénateurs lors du 1000e match de sa carrière, disputé jeudi dernier face aux Rangers, au Madison Square Garden, pourrait vous donner envie de changer d'allégeance. Du moins, pendant quelques semaines.

Le natif de Hull avait déjà touché les amateurs de hockey quand il avait reçu, les larmes aux yeux, un cadeau de ses coéquipiers pour cette 1000e rencontre, qui semblait peu probable avant le début de la saison. L'attaquant s'était amené au camp d'entraînement à Ottawa dans le cadre d'un essai professionnel.

Et dans cette nouvelle vidéo, on aperçoit « Brass » dire qu'il va se faire chicaner par sa mère, car il ne porte pas de casque durant l'échauffement, puis recevoir les félicitations de ses adversaires et même des arbitres pour ce fameux 1000e match.

Les Sénateurs ont remporté leurs cinq derniers matchs. Et ils n'ont pas le choix de continuer à gagner s'ils souhaitent se tailler une place en séries éliminatoires. Avec ses 68 points, dimanche matin, Ottawa accusait un retard de trois sur les Penguins, dernière équipe en ce moment à récolter l'un des deux laissez-passer dans l'Est.

Comme ils ont le dos au mur, la fin de saison des Sénateurs s'annonce donc exaltante. Du moins, pas mal plus qu'à Montréal. De quoi laisser de côté la rivalité durant quelques semaines. Et si vous êtes des durs de durs, pourquoi ne pas simplement savourer ces vidéos « dans les coulisses »?