«En attendant le psy» de Dre Isabelle Soucy: des stratégies pour faire face aux défis

Au fil du temps, tout le monde est confronté, un jour ou l’autre, à des épreuves qui peuvent susciter des sentiments de détresse. Cependant, il n’est pas toujours simple de consulter un psychologue ou un intervenant en santé mentale. Les listes d’attente sont longues et il faut faire preuve de patience. La docteure Isabelle Soucy, psychologue et autrice du livre Calme au cœur du chaos, propose cette année un nouveau livre très à propos, En attendant le psy. Elle propose des stratégies qui peuvent orienter les gens et les aider à se sentir vraiment mieux.

Ce nouveau livre, dont la préface est signée par le moine bouddhiste et auteur à succès Matthieu Ricard, a pour but d’accompagner les gens dans le tumulte du quotidien et de les guider vers une vie riche de sens.

La Dre Isabelle Soucy propose des stratégies pour se recentrer et pour mieux rebondir, de même que plusieurs ressources inusitées qui sont à la portée de tous et auxquelles on ne pense pas nécessairement, comme la maîtrise de la respiration et les bienfaits de la nature.

«J’ai vraiment la mission personnelle de rendre accessibles les stratégies simples et efficaces pour restaurer l’équilibre de notre système nerveux et notre bien-être psychologique, explique-t-elle en entrevue téléphonique. Je veux les rendre accessibles, disponibles, et qu’elles soient simples à implanter dans notre mode de vie qui est déjà débordé de responsabilités, de tâches.»

La respiration

Il y a des ressources très accessibles auxquelles on ne pense pas nécessairement, comme compter ses inspirations et ses expirations.

«Toutes les stratégies de respiration vont venir moduler l’activation de notre système nerveux directement. Il faut les mettre en pratique», dit-elle.

Comment? «Il y a par exemple la respiration en rectangle: on inspire en 4, on retient pour 2, on expire en 4, on retient pour 2. Ou tout simplement, d’expirer plus longuement par rapport à l’inspiration, ça a un effet très apaisant pour le système nerveux. Ça vient aussi stimuler le nerf vague, très impliqué dans la régulation du système nerveux.»

La respiration, c’est très simple, rappelle-t-elle.

«On l’apporte avec nous partout. On peut s’en servir en tout temps. On peut la faire dans l’action aussi, si on n’a pas le temps de fermer nos yeux pour 10 minutes et se concentrer sur le souffle.»

Le plein air

La psychologue clinicienne rappelle aussi qu’il existe des ressources simples qu’on sous-estime parfois, comme passer du temps en plein air.

«Les études le montrent de plus en plus: il y a des effets sur le système nerveux, la santé psychologique, de même qu’un impact physiologique, par exemple sur le rythme cardio-vasculaire, le système immunitaire.»

La gratitude

Changer notre façon de percevoir les choses est une autre stratégie gagnante, de même que l’entraînement à la gratitude.

«Ça permet de conditionner des habitudes qui nous orientent vers le contentement et une vision plus positive de la vie. Neurologiquement, il y a vraiment des chemins neuronaux qui se façonnent et c’est durable dans le temps : plus on l’entraîne, plus ça devient fort!»

On a donc intérêt à «muscler» son empathie, sa bienveillance et sa gratitude quand ça va bien!

«On peut profiter de l’effet d’entraînement : après, ça devient plus facile, plus accessible dans les moments où on est plus déstabilisé ou bouleversé.»

Dès qu’on enclenche un processus de changement, du positif survient, petit à petit. C’est l’effet boule de neige.

«Il y a un momentum qui s’installe et ça devient de plus en plus facile de faire des choix conscients qui vont alimenter notre bien-être plutôt que rester coincé dans les automatismes qui, finalement, nous briment sur le plan du bien-être.»

La D re Isabelle Soucy est docteure en psychologie et autrice du livre Calme au cœur du chaos : Stratégie et exercices pour cultiver l’équilibre au quotidien.

Elle offre des formations professionnelles, des ateliers et des services de supervision clinique.

Elle est formée aux thérapies cognitives et comportementales, à l’hypnose clinique et à l’enseignement du yoga.

Son site web : isabellesoucy.com

Sur YouTube : Calme au cœur du chaos.

EXTRAIT

«Pour s’attaquer aux réelles causes de son problème, il a compris qu’il devait réorganiser la structure de sa vie et affirmer certaines limites dans le cadre de son emploi. Il a réduit, au fil de l’année, sa charge de travail pour se rapprocher d’un horaire plus convenable. Il a appris à conserver une part d’énergie pour aller marcher en soirée. Il s’est aussi inscrit à des cours d’escalade avec un ami. Naturellement, il a constaté qu’il était de moins en moins sous l’emprise de l’alcool. Il ne ressentait plus aussi souvent le besoin d’en consommer pour se sentir bien.»