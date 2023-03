Des vols annulés et retardés à Montréal-Trudeau

La tempête de neige samedi a causé plusieurs maux de tête aux voyageurs dans les aéroports du nord-est américains et à Toronto, où l’aérogare de la Ville a été partiellement fermée. Dimanche, plusieurs vols sont retardés ou annulés à Montréal-Trudeau en raison des conditions météo de la veille.

«On était censé partir à 8 heures du matin, mais ça a été retardé jusqu’à 16 h 15, et nous n’avons pas été avisés. Ils nous ont envoyé un message en disant que le vol avait été retardé d’une heure, puis un autre pour une heure de plus. On est arrivé à 5 h 30 du matin ici.»

«Quand on est arrivé, on a dit qu’on pensait que notre vol était retardé. La dame automatiquement nous a dit de venir au comptoir pour nous donner des rabais pour le déjeuner et le dîner.»

Les retards et les annulations sont semblables aux années précédentes, selon Dominic Daoust, un pilote d’avion.

«Il y a des journées assez typiques. C’est sûr qu’on a eu un hiver difficile, c’est-à-dire, les grosses pointes que ça soit le temps des Fêtes ou la relâche, il y a eu des systèmes météo qui ont balayé les mêmes corridors», souligne-t-il.

À Montréal-Trudeau, des efforts sont déployés pour rendre les installations les plus accessibles possible, en cas d’annulation de vols.